Iles Tonga : le difficile accès à l'aéroport complique l'arrivée de l'aide d'urgence

La course contre la montre continue aux îles Tonga. Quatre jours après la puissante éruption volcanique, les secours doivent absolument dégager les cendres qui recouvrent la principale piste d'atterrissage du pays pour permettre l'arrivée des avions transportant l'aide d'urgence. Un énorme champignon de fumée de 30 kilomètres de hauteur a dispersé cendres, gaz et pluies acides dans toute la région, avant d'être suivi d'un tsunami avec des vagues allant jusqu'à 15 mètres de hauteur.

Elles ont déferlé sur la capitale Nuku'alofa, dont les habitants ont fui vers les hauteurs, laissant derrière eux des maisons inondées, tandis que des roches et de la cendre tombaient du ciel. Plus de 100 000 personnes, soit l'équivalent de la population tongienne, ont été affectées par les chutes de cendres et le tsunami, a indiqué l'Agence américaine pour le développement international (USAID), citant la Croix-Rouge des Tonga.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont des avions militaires C-130 prêts à décoller une fois les cendres dégagées. "Nous pensions que la piste serait opérationnelle hier, mais elle n'a pas encore été entièrement dégagée car des cendres sont encore tombées", a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) qui précise qu'"environ 100 ou 200 mètres sont dégagés par jour". Le site australien SBS a rassemblé les quelques images qui sont parvenues des Tonga : elles donnent une idée de l'ampleur des dégâts sur place.