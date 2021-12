Tornades aux Etats-Unis : une Américaine retrouve les propriétaires d'une photo de famille balayée à plus de 200 km

Elle l'a retrouvée. Katie Posten, une Américaine vivant à plus de 200 km du Kentucky, l'un des Etats ravagés par de violentes tornades vendredi 10 décembre dans la soirée, a découvert une vieille photo de famille collée à la vitre de sa voiture, en sortant de son domicile situé dans la ville de New Albany, dans l'Indiana. Elle a eu son regard attiré par ce petit cliché noir et blanc. L'image montre une femme en robe à rayures tenant un enfant et affiche à son verso "Gertie Swatzell et JD Swatzell, 1942".

Après sa découverte, elle publie un message sur les réseaux sociaux pour retrouver les propriétaires. Ce qui semble avoir fonctionné, puisque dimanche, elle a publié ce message : "La photo appartient à la famille Swatzell de Dawson Springs, dans le Kentucky, qui a été touchée par la tornade la nuit dernière. J'ai été en contact avec un membre de la famille et nous nous organisons pour leur rendre la photo."

De son côté, l'un des membres de la famille, Cole Swatzell, a réagi sur le réseau social : "Ouah. Penser qu'elle a voyagé si loin. Il s'agit des grands-parents de mon père".

Il faut savoir qu'environ 210 kilomètres à vol d'oiseau séparent Dawson Springs et New Albany, deux communes situées dans deux Etats différents.