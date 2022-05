États-Unis : une violente tornade dévaste une partie du Kansas

Il n’a suffi que de quelques minutes pour que la tornade apparaisse sur une route du Kansas. Un impressionnant tourbillon de vents violents allant jusqu’à 400km/h est directement tombé d’un énorme nuage gris. La colonne d’air est immense et mesure plusieurs centaines de mètres. La tornade a tout ravagé sur son passage. Les maisons ont été soufflées en quelques secondes. Les vents se déplacent rapidement, détruisant tout sur son passage.





La ville d’ Andover particulièrement touchée



Il est 20h10 lorsque les habitants de la ville d’Andover reçoivent la première alerte. Quinze minutes plus tard, la tornade frappait déjà la ville. Certains ont à peine eu le temps de se mettre à l’abri. "J’ai vu le cône commencer à se former et j’ai dit à ma femme ‘Je crois qu’il va y avoir une tornade’, c’est allé très vite. On a attrapé tout de suite nos chiens et on est allé dans la cave. Trente secondes plus tard à peine, l’alarme retentissait", relate Kendrick Clay, un habitant d’Andover. Les dégâts sont nombreux, les voitures projetées en l’air, se sont écrasées sur des bâtiments. Aucun mort n’est à déplorer.