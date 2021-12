Vrai ou fake Etats-Unis : les tornades meurtrières de ce week-end sont-elles liées au réchauffement climatique ?

"Tout est plus intense lorsque le climat se réchauffe", a déclaré le président américain, Joe Biden, après les tornades qui ont fait 90 morts aux Etats-Unis. Mais, en l'état actuel des connaissances, le lien entre ces phénomènes extrêmes et le réchauffement climatique est "assez incertain", selon les climatologues interrogés par franceinfo.

Des villes rayées de la carte, des maisons éventrées, des véhicules renversés, au moins 78 personnes tuées... Les Etats-Unis ont été frappés, vendredi 10 décembre, par des tornades "historiques", qui ont tout dévasté sur leur passage dans certaines régions du Kentucky, de l'Illinois, du Tennessee, de l'Arkansas et du Missouri. La violence du phénomène a rapidement posé la question d'un lien de cause à effet avec le réchauffement climatique en cours. "Cela va être notre nouvelle norme", a déclaré sur CNN la responsable de l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema), avant d'ajouter : "Les effets que nous observons du changement climatique constituent la crise de notre génération." "Tout est plus intense lorsque le climat se réchauffe", a pour sa part estimé le président américain, Joe Biden, sans faire toutefois de lien de causalité directe entre le dérèglement climatique et la catastrophe.

Et pour cause : ce lien n'est pas établi en l'état des connaissances scientifiques, comme on peut le lire dans le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), publié en août. "C'est un sujet sur lequel le lien avec le réchauffement climatique est encore assez incertain, explique à franceinfo Sonia Seneviratne, climatologue suisse et coautrice de l'un des chapitres du rapport, où les tornades sont abordées. C'est assez difficile à évaluer parce que nous n'avons pas énormément de données sur les tornades passées et que c'est très localisé. Contrairement aux vagues de chaleur qui ont lieu de manière globale et pour lesquelles il est plus facile d'établir un lien statistique."

Un phénomène qui échappe encore aux outils de la climatologie

Pour faire leur travail, les climatologues ont en effet besoin "de séries chronologiques, mesurées de la même façon, pendant de nombreuses décennies parce que le changement climatique s'évalue sur des dizaines d'années", rappelle à franceinfo Robert Vautard, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace des sciences du climat et coauteur d'un autre chapitre du rapport du Giec où les tornades sont mentionnées. Or, "avant les radars et les observations satellitaires, nous dépendions des observations faites par les humains, qui ne sont pas partout et peuvent rater des événements", poursuit le climatologue, en précisant que les chercheurs ne disposent de données sérieuses sur ces vents tourbillonnants que "depuis quarante ans".

Une autre difficulté est le niveau de "zoom" des modèles climatiques, des super-calculateurs capables de simuler un monde avec et sans réchauffement climatique pour les comparer et dégager les effets de ce dernier. "Dans le meilleur des cas, les modèles ont une résolution de quelques kilomètres. Le diamètre d'une tornade, ce sont quelques dizaines de mètres, donc nous ne sommes pas à la bonne échelle", résume Robert Vautard.

"Davantage de tornades" au même moment

Ces limites étant établies, le climatologue précise que "le fait que les outils de la recherche ne permettent pas de répondre directement à la question ne signifie pas qu'il n'y a pas de lien entre les tornades et le réchauffement climatique". Pour lui, les "signaux des différentes études ont plutôt tendance à dire qu'il y a un lien qui ne va pas dans le bon sens". Il souligne que, dans le futur, "les conditions atmosphériques favorables aux tornades [aux Etats-Unis] devraient, avec un degré de confiance modéré, être plus fréquentes, du fait de l'augmentation de la température dans le golfe du Mexique".

Dans le dernier rapport du Giec, une nouvelle tendance tirée de l'observation des tornades outre-Atlantique se dessine, avec un niveau de confiance modéré. "Le nombre de jours de tornades n'a pas vraiment augmenté et a même baissé. Mais il y a davantage de tornades ces jours-là, rapporte Sonia Seneviratne. L'événement qui vient d'avoir lieu aux Etats-Unis correspond à cette tendance. Il n'y en a pas forcément plus, mais plus en même temps." Environ une trentaine de ces tempêtes ont déferlé vendredi soir sur les Etats-Unis.