Tempête Norberto : les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine placées en vigilance orange "vents violents"

Ces deux départements sont concernés par une vigilance qui devrait durer de 11 heures à 16 heures, jeudi.

Après Jorge, Karine, Léon et Myriam, voici une nouvelle tempête : Norberto. Météo France a placé les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange "vents violents", jeudi 5 mars, en prévision du passage de cette dépression. Il s'agit d'une "tempête hivernale de courte durée mais de forte intensité", qui nécessite une vigilance particulière entre 11 heures et 16 heures.

"La dépression va se déplacer d'ouest en est le long des côtes des départements des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine, écrit Météo France. A son passage, les vents basculent au nord-ouest et se renforcent subitement, jusqu'à des valeurs de 100 à 110 km/h dans les terres et jusqu'à 120 à 130 km/h sur le littoral. Pour l'Ille-et-Vilaine, c'est essentiellement la moitié nord du département qui sera touchée. Ces vents violents interviennent dans un contexte pluvieux avec des sols fortement saturés."