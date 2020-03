Tempête Myriam : six départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange "vents violents"

La vigilance entrera en vigueur à partir de midi, mardi, et devrait durer jusqu'à 20 heures.

La fin de journée s'annonce agitée dans le Sud-Ouest. Météo France a placé l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange "vents violents", mardi 3 mars, en raison du passage de la tempête Myriam. La vigilance entrera en vigueur à partir de midi et restera valable jusqu'à au moins 20 heures.

"Entre le début d'après-midi et la soirée, [la tempête] provoquera des vents violents en plaine au nord des Pyrénées et en montagne, écrit Météo France dans son bulletin. Les valeurs attendues sont de l'ordre de 120/130 km/h près des côtes basques et landaises, 100 à 110 km/h très ponctuellement un peu plus en plaine, 120/130 km/h en montagne au niveau des stations de ski, avec 150 km/h ou plus vers les cols et les sommets." Cette tempête pourrait être accompagnée d'orages ponctuels et de neige en altitude.