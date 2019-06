Naufrage d'un bateau de la SNSM : "Ce n’était pas un casse-cou", témoigne l'épouse du pêcheur disparu

Pour venir en aide à Tony Guibert, des sauveteurs de la SNSM ont pris la mer et trois d'entre eux sont morts noyés. Evelyne Guibert, son épouse, donne sa version des faits à France 2.

"Mon mari a commencé à travailler comme marin pêcheur à l’âge de 15 ans. Il connaissait parfaitement le métier et la région". Evelyne Guibert, l'épouse du marin disparu en mer au large des Sables-d'Olonne (Vendée) témoigne pour la première fois auprès de France 2, dimanche 9 juin. C'est pour venir en aide à ce dernier que trois sauveteurs de la SNSM sont partis en mer et sont morts noyés, vendredi 7 juin.

"Lorsqu’il est parti vendredi matin à 6 heures, j’étais avec lui. Il n’y avait pas de tempête. La gendarmerie maritime, qui m’a convoqué, m’a confirmé qu’il n’y avait pas de tempête à ce moment-là. Quand il est parti, il a même croisé un bateau qui rentrait au port, donc on pouvait naviguer", affirme Evelyne Guibert, avant d'assurer : "Ce n’était pas un casse-cou".

"Il continuait à pêcher très régulièrement"

D'après elle, Tony Guibert "a longtemps fait les campagnes de pêche en ouest Irlande pour un patron". "Retraité, il continuait à pêcher très régulièrement", raconte-t-elle avant d'affirmer que ce vendredi, il avait pris la mer "juste pour faire deux coups de chalut".

Soucieuse de défendre son époux disparu, Evelyne Guibert pointe la responsabilité du Centre régional opérationnel de secours de sauvetage. "Quand on voit le bateau des sauveteurs, qui est un vieux bateau, c’est incompréhensible qu’ils aient envoyé ce bateau et non pas un hélicoptère", affirme-t-elle.