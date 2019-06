Tempête Miguel : ce que l'on sait du naufrage d'une vedette de la SNSM aux Sables-d'Olonne

En intervention pour sauver un bateau de pêche, une vedette, avec sept sauveteurs à son bord, a chaviré au large des Sables-d'Olonne (Vendée). Trois d'entre eux sont morts.

Accident rarissime alors que la tempête Miguel balaie le littoral atlantique. Trois sauveteurs sont morts, vendredi 7 juin, après le naufrage d'une vedette de la SNSM qui partait secourir un bateau de pêche, au large des Sables-d'Olonne (Vendée), a annoncé la préfecture du département. Des recherches sont en cours pour retrouver une personne toujours portée disparue. Franceinfo fait le point sur le drame.

Que s'est-il passé ?

Une vedette, avec à son bord un équipage de la SNSM (sauveteurs en mer), a chaviré vendredi à la mi-journée à 800 m au large de la plage de Tanchet aux Sables-d'Olonne (Vendée). Les sept sauveteurs étaient en intervention pour aider un bateau de pêche, dont le propriétaire était parti seul en mer, selon Ouest-France. Le chalutier avait activé ses balises de détresse à l'entrée du chenal du port des Sables d'Olonne.

Selon la préfecture maritime d'Atlantique, le navire de pêche, baptisé le Carrera, "avait l'intention de rentrer au port dans de très mauvaises conditions météorologiques". La vedette des sauveteurs a quitté le port des Sables-d'Olonne vers 11 heures pour lui porter assistance. Le bateau de pêche a coulé. Ce naufrage s'est produit alors que la tempête Miguel balayait le littoral vendéen avec de fortes rafales de vent.

Quel est le bilan ?

Trois sauveteurs qui participaient à l'intervention sont morts après le chavirage de la vedette de la SNSM, a annoncé la préfecture en début d'après-midi à France Bleu. Deux d'entre eux sont restés coincés dans le bateau qui est allé s'échouer sur les rochers au bout de la plage des Sables-d'Olonne.

Malgré les conditions très difficiles, quatre sauveteurs ont néanmoins pu regagner le rivage à la nage et sont désormais hors de danger. Des témoins se sont jetés à l'eau pour tenter de leur venir en aide. De son côté, le propriétaire du bateau – un pêcheur de l'île d'Oléron selon France 3 Nouvelle-Aquitaine – est toujours porté disparu.

"On a perdu trois marins bénévoles, volontaires, qui ont payé leur engagement de leur vie, c'est d'une tristesse absolue", a commenté le maire des Sables-d’Olonne, Yannick Moreau, au micro de France Bleu. "Mes pensées accompagnent les sauveteurs en mer des Sables-d'Olonne endeuillés", a réagi de son côté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le ministre de l'Environnement, François de Rugy, s'est rendu sur place.

Mes pensées accompagnent les sauveteurs en mer des Sables-d’Olonne endeuillés alors que leurs camarades portaient secours à un navire en difficulté. Je partage leur émotion et leur immense tristesse.

— Christophe Castaner (@CCastaner) 7 juin 2019

Comment se poursuivent les recherches ?

Le plan Novi nombreuses victimes a été activé peu après le chavirage. Sur place, Benoit Brocart, le préfet de la Vendée, a fait savoir que "les moyens engagés sont ceux de la Marine nationale, de la sécurité civile et de la gendarmerie, à la mesure du drame qui vient de se produire". Une soixantaine de pompiers et trois hélicoptères (de la sécurité civile, de la gendarmerie et la Marine nationale) sont mobilisés afin de retrouver le propriétaire du bateau, toujours porté disparu.

Onze personnes du Samu sont également présentes "pour porter assistance aux victimes et aux proches". D'après les informations de Ouest-France, une quarantaine personnes se situent actuellement sur le lieu de l'incident, en pleine tempête Miguel. Dans un communiqué, la préfecture maritime indique que "les conditions météorologiques sont très difficiles sur zone" avec des vagues allant de 2,50 à 4 mètres et des vents atteignant 75 km/h.



Pourquoi le bateau a-t-il chaviré ?

Si le préfet de Vendée a indiqué n'avoir pas "suffisamment d'informations précises" pour comprendre les conditions de sortie du bateau de pêche, Benoit Brocart a évoqué "des éléments déchaînés" en raison de la tempête Miguel. Le littoral est fortement balayé par les vents avec des rafales dépassant les 120 km/h. La Vendée avait d'ailleurs été placée en vigilance orange vendredi matin. La veille, la préfecture appelait déjà à une grande prudence et "à reporter les nombreuses activités se déroulant en extérieur à cette période de l'année".

"Ce bateau s'est retourné, j'imagine qu'il s'est pris dans une déferlante", a avancé Xavier de la Gorce, le président de la SNSM, sur BFMTV. Il a décrit l'équipage parti en intervention "d'extrêmement qualifié".

Y a-t-il déjà eu des précédents ?

Un naufrage aussi meurtrier n'était pas arrivé depuis 1986, confirme le président de la SNSM à BFMTV. "C'est un traumatisme chez les sauveteurs car il n'y a pas eu d'acccidents graves depuis 1986 où l'équipage de la station de l'Aber-Wrac'h est décédé en opération", a déclaré Xavier de Gorce sur la chaîne info. En 1986, cinq sauveteurs avaient péri dans la nuit du 6 au 7 août au retour d'une mission.

Selon les informations de France 3 Pays de la Loire, un accident similaire était survenu en février 2002. Un sauveteur était tombé à l'eau lors d'une intervention pour porter secours à un véliplanchiste en difficulté et n'avait pas survécu. Le canot qui s'est retourné aujourd’hui portait le nom de ce sauveteur : Jacky Joly.