Tempête Kirk : un événement "très rare", conséquence directe "du dérèglement climatique", explique la filiale risques de Météo France

"Il y a un impact du dérèglement climatique sur ce type d'événement", analyse mercredi 9 octobre sur franceinfo, Alix Roumagnac, le président de Predict Services, la filiale "risques" de Météo France, alors que la France est traversée par la tempête Kirk, un ancien ouragan, classé en catégorie 3, né dans l’Atlantique.

Cet été, cet océan a battu des records de chaleur, à cause du dérèglement climatique qui engendre à la fois des canicules terrestres, mais aussi des canicules marines. Le météorologue explique : "Quand l'Atlantique est plus chaud, il y a plus d’humidité, donc des capacités de précipitations plus fortes".

Gare aux chutes d'arbres

Cet événement météorologique "très rare" peut avoir trois conséquences : la surcote marine (soit un dépassement anormal du niveau de la mer en marée haute ou de son recul en marée basse), le vent et la pluie. "Les vents ne devraient pas attendre de vitesses exceptionnelles", selon Alix Roumagnac, mais un facteur l’inquiète, car "cette tempête intervient très tôt dans la saison, les arbres ont encore des feuilles, et donc plus de résistance au vent", les risques de chutes d'arbres sont donc plus importants.

Mercredi, 30 départements sont placées en vigilance orange pour pluie-inondation, vents ou crues. Le vent devrait notamment toucher le nord de la vallée du Rhône et les crêtes pyrénéennes. La vallée de la Loire, le Bassin parisien et les Ardennes seront touchés par des précipitations jusqu’à 100 millimètres en peu de temps.