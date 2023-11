Italie, Espagne, Belgique... La tempête Ciaran a fait douze morts et de nombreux dégâts en Europe

La tempête, d'une intensité rare, a entraîné des chutes d'arbres mortelles en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. En Italie, elle a provoqué d'importantes inondations et cinq morts en Toscane.

Temps de lecture : 6 min

Après avoir balayé la France, particulièrement le littoral atlantique et de la Manche, la tempête Ciaran se décale vers l'est et frappe le reste de l'Europe. Son passage a fait, depuis la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, au moins douze morts, de la Belgique à l'Espagne, en passant par l'Hexagone, où deux personnes ont été tuées.

Ces accidents mortels ont, pour la plupart, été causés par des chutes d'arbres, sauf en Italie, où cinq personnes sont mortes. Dans la région de Toscane, la situation était particulièrement critique jeudi soir après d'importantes inondations. Ailleurs sur le continent, la tempête Ciaran a généré quelques dégâts, mais surtout de nombreuses perturbations, dont des écoles fermées et des transports à l'arrêt. Franceinfo fait le point pays par pays.

En Italie, cinq morts et des hôpitaux inondés

Le passage de la tempête Ciaran sur l'Italie a fait cinq morts en Toscane, selon le dernier bilan du gouverneur de la région, vendredi à la mi-journée. De fortes pluies ont fait déborder les cours d'eau et provoqué des inondations. Jusqu'à 20 centimètres de précipitations ont été relevés localement, notamment à Montemurlo, au nord de Florence. Dans cette commune, un homme de 85 ans a été retrouvé noyé dans sa maison, et une femme de 84 ans a succombé à un malaise lié à la subite montée des eaux. Une troisième personne est décédée à Rosignano, sur le littoral, selon les médias italiens. On ignore les circonstances de la mort des deux autres victimes.

Les pompiers ont mené des dizaines d'interventions autour de Florence, Pistoia, Pise et Prato afin de secourir des automobilistes bloqués dans leurs véhicules dans des tunnels inondés ou à cause d'arbres tombés sur la chaussée. Trois hôpitaux de la région ont également subi des inondations liées aux crues, et le trafic ferroviaire est fortement perturbé.

⚠️Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case! pic.twitter.com/RGt6JqST6X — Eugenio Giani (@EugenioGiani) November 2, 2023

"Ce qui s'est passé cette nuit en Toscane a un nom : changement climatique", a réagi sur X (ex-Twitter) Eugenio Giani, le gouverneur de la région. Comme le rappelle le quotidien Corriere Fiorentino, l'état d'urgence régional a été déclaré et "l'alerte orange se poursuit jusqu'à 18 heures" vendredi dans cette région. Après s'être entretenu avec la Première ministre, Giorgia Meloni, vendredi, le gouverneur régional assure que le gouvernement va déclarer l'état de catastrophe naturelle.

En Espagne, une femme écrasée par un arbre

En Espagne, une femme de 23 ans a été écrasée par un arbre à un passage piéton dans le centre de Madrid, rapporte le quotidien El Pais. "L'arbre qui a tué la jeune femme mesurait 20 mètres, avait une circonférence d'un mètre et demi et pesait entre 2 000 et 2 500 kilos", restitue le journal espagnol, citant le responsable des pompiers de la capitale.

Les pompiers travaillent sur le site où une jeune femme est morte après avoir été frappée par un arbre déraciné par le vent à Madrid (Espagne), le 2 novembre 2023. (RODRIGO JIMENEZ / EPA / MAXPPP)

La zone de l'Espagne la plus touchée par la tempête reste le Nord-Ouest, où certains secteurs de Galice et du Pays basque ont été placées en alerte rouge. Le trafic ferroviaire y a été perturbé, avec l'interruption de nombreuses lignes. Dans l'est du pays, "plusieurs incendies, aggravés par le vent" se sont déclarés jeudi dans la région de Valence, selon les pompiers. Plus de 800 personnes ont été évacuées. Au total, plus de 80 vols ont été annulés dans 11 aéroports du pays.

En Belgique, deux morts dont un enfant

Dans la ville flamande de Gand, un enfant ukrainien a été blessé par des chutes de branches alors qu'il jouait dehors. Il est mort à l'hôpital quelques heures plus tard, selon le parquet. Une femme de 64 ans, en visite depuis l'Allemagne, a aussi été tuée dans un parc de la ville. Sa fille de 31 ans a été gravement blessée.

La tempête Ciaran a entraîné l'interruption d'une partie du trafic ferroviaire en Flandre et des perturbations dans le reste de la Belgique. Le trafic maritime a également été interrompu jeudi dans la zone portuaire d'Anvers. L'aéroport de Bruxelles a connu son lot de perturbation, avec de nombreux retards.

En Allemagne, un mort lié à une chute d'arbre

Outre-Rhin, une femme de 46 ans est morte écrasée par un arbre à Rammelsberg, dans les montagnes du Harz, un massif du centre du pays. Selon le quotidien Spiegel, elle n'a pas pu être réanimée par les pompiers locaux. "La femme était accompagnée de ses deux jeunes enfants et de son mari", rapporte le média allemand. La tempête a frappé cette région "beaucoup plus fort" qu'attendu, ont affirmé les pompiers à un autre journal, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui précise que l'accès aux forêts du Harz a été fortement déconseillé.

En Angleterre, des centaines d'écoles fermées

Au Royaume-Uni, le sud de l'Angleterre et les îles anglo-normandes ont été les plus touchés par Ciaran. La tempête a entraîné la suspension, jeudi matin, des liaisons maritimes depuis le port de Douvres. Des centaines d'écoles ont été fermées. L'île de Jersey, en alerte rouge, a enregistré des vents jusqu'à 160 km/h et 35 personnes ont dû loger à l'hôtel après des dégâts sur leurs habitations, selon la police. Tous les vols ont été annulés dans les aéroports de Jersey, Guernesey et Aurigny. En Cornouailles, dans le sud-ouest du pays, plus de 8 500 foyers ont été privés d'électricité.

Les habitants de la façade atlantique et du nord-ouest de l'Hexagone ont essuyé des vents violents dans la nuit de mercredi 1er au jeudi 2 novembre, avec le passage de la tempête Ciaran. Reportage sur l'île de Jersey. #JT13H pic.twitter.com/3Q9be4Wixc — Info France 2 (@infofrance2) November 2, 2023

"Jusqu'à présent, aucun décès au Royaume-Uni n'a été lié à la pluie et aux rafales. Mais d'innombrables maisons à travers le pays ont été gravement endommagées", raconte la BBC.

Aux Pays-Bas, un mort et une course contre le vent annulée

Aux Pays-Bas, un homme de 59 ans a été tué par la chute d'un arbre à Venray, dans le sud-est du pays, a annoncé la police jeudi. A l'aéroport de Schiphol-Amsterdam, environ 200 vols, principalement sur des destinations européennes proches, ont été annulés. Le trafic ferroviaire et de ferries a également été perturbé. Face aux embouteillages, les automobilistes ont été priés de privilégier le travail depuis leur domicile.

La NK Tegenwindfiesten, une course cycliste dont les participants pédalent face au vent, a paradoxalement été annulée à cause de la tempête. "Malheureusement, le vent est devenu de plus en plus fort au fil des jours, nous empêchant de lancer la course. La sécurité de tous est notre priorité principale", ont déclaré les organisateurs, la vitesse maximale du vent en course ne pouvant dépasser les 61 km/h.