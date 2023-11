Tempête Ciaran : des inondations font de lourds dégâts en Italie, dans la région de Toscane

Plusieurs hôpitaux ont été inondés, notamment à Florence et Pise.

Temps de lecture : 1 min

La tempête Ciaran n'en finit pas de faire des dégâts. De fortes inondations ont provoqué de lourds dégâts dans la région de Toscane, en Italie. Une alerte météo orange et l'état d'urgence ont été déclarés sur le territoire. Plusieurs hôpitaux ont été inondés, notamment à Florence et Pise, selon Le Corriere della sera . "J'ai déclaré l'état d'urgence régional et je suis déjà en contact avec le gouvernement pour l'état d'urgence national. La situation est vraiment très grave", a annoncé le président de la Région Toscane, Eugenio Giani, sur X (ex-Twitter).

⚠️Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case! pic.twitter.com/RGt6JqST6X — Eugenio Giani (@EugenioGiani) November 2, 2023

Plusieurs rivières sont sorties de leurs lits. C'est le cas notamment de la rivière Bisenzio qui a atteint 6 mètres. De nombreuses routes sont coupées dans la région et des écoles ont été fermées. "Il est fortement déconseillé de conduire dans toute la zone métropolitaine. Une prudence maximale est recommandée", a alerté le maire de Florence Dario Nardella. "Des orages très pluvieux et peu mobiles génèrent des inondations majeures", explique Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste et nivologue à Météo-france sur X.