Tempête Boris : "Nous devons nous préparer à des scénarios extrêmes", alertent les autorités en Autriche

Pluies torrentielles, inondations spectaculaires et meurtrières, évacuations par milliers... La tempête Boris sème la dévastation en Europe centrale et orientale en provoquant des dégats notamment en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne et en Roumanie. Le bilan ne cesse de s'alourdir, il est d'au moins sept morts et de nombreux disparus à la mi-journée dimanche 15 septembre.

En Autriche, l’est du pays est durement touché, en particulier la région de Basse-Autriche. Ce land, le plus peuplé du pays avec 1,72 million d'habitants, a été déclaré zone sinistrée dimanche matin, en raison des inondations massives. Dans la capitale du land Sankt Pölten, les quatre derniers jours de pluie ont d’ores et déjà fait de ce mois de septembre le plus humide depuis 1894.

Die Lage in Kapelln bei St. Pölten, wo unser "Krone"-Reporter Imre Antal unterwegs ist: pic.twitter.com/kL1cx6T1fW — Kronen Zeitung (@krone_at) September 15, 2024

Des sols gorgés d'eau

La nuit dernière, plus de 5 000 interventions ont été effectuées dans la région, plusieurs évacuations ont eu lieu. Un pompier est décédé lors d’une opération. Les autorités régionales ont demandé l’assistance de l’armée fédérale pour faire face à la situation. "Les prochaines heures et les prochains jours vont rester extrêmement difficiles, a annoncé Stefan Pernkopf, vice-gouverneur de Basse-Autriche. Nous devons nous préparer à des scénarios extrêmes. Nous attendons encore dans les prochaines heures des pluies massives, jusqu'à 60 litres."

"C'est dramatique, car le sol est déjà saturé, il ne peut plus rien absorber après les nombreuses quantités de pluie. C’est pourquoi nous avons sollicité l’armée autrichienne pour une mission d’assistance." Stefan Pernkopf, vice-gouverneur de Basse-Autriche



La compagnie ferroviaire nationale ÖBB a annoncé une interruption du trafic entre Amstetten et St. Valentin en Basse-Autriche. Un service de bus de substitution est désormais en place sur ce tronçon, le plus fréquentée du pays mais l'ÖBB appelle à reporter tous les déplacements non urgents.

À Vienne, les rafales de vent ont culminé à 100 km/h. Deux lignes de métro ont été aussi fermés. Le réseau étant menacé par la rivière Wien et le canal du Danube traversant la capitale autrichienne.

Des digues de sables ont été érigées à l'intérieur des tunnels. Environ 1 100 interventions ont été menées ces dernières heures dans la capitale.