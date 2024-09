Direct Dépression Boris : les pluies diluviennes ont fait un mort en Pologne et quatre disparus en République tchèque

Le bilan de la dépression Boris, qui touche l'Europe centrale et orientale, s'alourdit. Une personne est morte noyée en Pologne et quatre autres sont portées disparues en République tchèque voisine, en proie aux pluies diluviennes et à la montée des rivières provoquées par les pluies diluviennes, ont annoncé dimanche 15 septembre les autorités des deux pays. "On attend sur l’Autriche et la République tchèque des cumuls de pluie de l’ordre de 300 à 400 mm", a prévenu Jérome Cerisier, prévisionniste Weather Solutions. Suivez notre direct.

Quatre morts en Roumanie. La veille, les intempéries ont déjà causé la mort de quatre personnes dans le sud-est de la Roumanie, selon les autorités roumaines. Dans le comté de Galati (Roumanie), plus de 5 000 maisons ont été détruites par les crues et inondations.

Des habitants pris au piège des inondations en Autriche. En Autriche, des vents soufflant jusqu'à 146 kilomètres heure ont été enregistrés dans le sud du pays et des précipitations allant jusqu'à 170 litres d'eau au mètre carré dans le nord du pays. Le trafic ferroviaire a été interrompu dans la nuit de samedi à dimanche pour une partie du pays, tandis que le métro de Vienne, la capitale, a été partiellement fermé en raison des intempéries. Dans la région du pays la plus touchée par la tempête, la Basse-Autriche (nord-est), des habitants sont actuellement pris au piège dans leur maison. "Les hydrologues prévoient des pluies extrêmement fortes dans les prochaines heures, jusqu'à 60 millimètres", a prévenu son vice-gouverneur Stephan Pernkopf. "Cela entraîne déjà et entraînera des inondations massives", a-t-il déclaré à l'agence APA.

Des évacuations en République tchèque. En République tchèque, près de 50 000 foyers étaient privés d'électricité samedi, a précisé la compagnie d'électricité CEZ, tandis qu'un hôpital de la ville de Brno (sud-est) a été évacué. La région de Moravie (nord-est) a quant à elle déclaré l'état d'urgence. "Le sol est maintenant saturé, ce qui signifie que toute l'eau de pluie restera à la surface", a déclaré le ministre de l'environnement Petr Hladik sur X. En Slovénie, après deux jours de pluies incessantes, les champs sont gorgés d’eau et des villages inondés.