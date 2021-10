Tempête Alex : "En un an, un travail gigantesque de reconstruction a été fait", assure le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti

"Cette date restera comme une césure, comme un traumatisme, comme une profonde blessure", témoigne ce samedi sur franceinfo Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et conseiller départemental. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes, la tempête Alex avait fait dix morts, principalement dans les vallées de La Roya et de la Vésubie. Un an après, de nombreux travaux restent à mener notamment sur les axes routiers, même si le député assure "qu'un travail gigantesque de reconstruction a été fait".

franceinfo : Quel est l'état des lieux dans la vallée de la Roya ?

Éric Ciotti : La vallée de la Roya est en pleine reconstruction. Aujourd'hui, il y a un accès depuis le littoral jusqu'à Tende, les services du département ont engagé des travaux titanesques puisqu'il y avait 90 brèches qui interrompaient la circulation dans cette vallée, notamment dans les gorges de Paganin. D'ici quelques semaines, l'accès de la route départementale 204, l'axe central qui va vers le tunnel de Tende, sera rétabli. Il reste un point majeur, c'est l'accès vers l'Italie par le tunnel de Tende. Et là, nous avons la volonté de faire en sorte que l'État italien et l'État français se mettent d'accord pour aller le plus vite possible. Ensuite, il nous reste l'accès aussi à Casterino, dans la vallée de la Roya, une station de ski nordique. Le chantier a commencé mais il fallait d'abord rétablir l'axe central, et l'accès à ce hameau de Casterino sera rétabli pour l'été 2022.

Au-delà des infrastructures, est-ce acceptable que des sinistrés soient encore relogés temporairement ?

Les collectivités ont pris leurs responsabilités. Les assurances aussi ont globalement bien joué le jeu. Donc il y a eu une mobilisation générale du département, notamment. Il y a quelques familles qui ont encore des difficultés de logement. Aucune, naturellement, ne sera laissée toute seule et tous seront accompagnés. Cette tempête a exprimé un gigantesque élan de solidarité qui a été national avec beaucoup d'émotion et qui a été aussi départemental. Près de 2 000 familles ont été aidées, quelquefois avec des montants financiers très importants, 500 entreprises également. Mais derrière, bien sûr, il y a des drames humains. Il y a des personnes qui ont perdu leur logement, leur outil de travail, leur entreprise et quelques fois, comme dans mon village de Saint-Martin-Vésubie, leur caveau familial. Donc c'est un choc terrible à surmonter. Mais les hommes et les femmes de la montagne sont des gens courageux et ils sont debout, ils se sont relevés.

Un an après, tout est reparti. Bien sûr, il y a des difficultés mais en un an, un travail gigantesque de reconstruction a été fait. C'est ce qui est positif dans ce drame. La force, l'énergie qui ont fait qu'on a dépassé presque tous les obstacles, même si beaucoup reste encore à faire aujourd'hui.

Dans cette vallée de la Roya, il y a un avant et un après la tempête Alex ?

Bien sûr, les cicatrices ne se refermeront jamais pour les familles des disparus. Cette date restera comme une césure, comme un traumatisme, comme une profonde blessure. Mais il y a aussi de l'énergie, de la force pour repartir. Et on a été heureux cet été que dans nos villages, alors qu'on a tout fait pour rouvrir nos équipements touristiques comme le Vesubia Mountain Park, la station de La Colmiane, le parc Alpha à Saint-Martin-Vésubie, il y a eu beaucoup de monde. C'est aussi ça, la solidarité nationale, de continuer à venir dans nos montagnes qui sont d'une beauté extraordinaire. Et on est émus de voir à la fois cette force et la sérénité de ces montagnes.