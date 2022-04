Tempête Diego : le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire placés en vigilance orange au vent violent, cinq départements désormais en alerte

Météo France a placé la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme en vigilance orange au vent violent, vendredi 8 avril à partir de midi, à l'approche de la tempête Diego. Trois autres départements étaient déjà en alerte en raison des rafales attendues : la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne. La Savoie est par ailleurs placée en vigilance orange aux avalanches.

Selon les prévisionnistes, la tempête Diego est "classique en intensité mais peu habituelle pour un mois d'avril". Elle va "traverser le pays d'ouest en est" et "les vents les plus forts souffleront de l'archipel charentais au Massif central, entre la mi-journée et la nuit de vendredi à samedi". Les rafales "seront comprises entre 90 et 110 km/h dans les terres, avec des pointes à 120 km/h sur le littoral".

La Savoie est, elle, concernée par une vigilance orange en raison du risque d'avalanches "de neige poudreuse" qui "se déclenchent spontanément en haute montagne". Elles "peuvent devenir nombreuses et volumineuses, et menacer des infrastructures situées au-dessus de 1 800 à 2 000 mètres d'altitude", précise Méteo France. Les prévisionnistes ajoutent qu'il "faudra attendre samedi après-midi pour voir enfin le risque d'avalanche spontanée baisser".