Séismes : habituée aux secousses, la Californie se prépare à un scénario catastrophe

11 fois plus fort que la secousse du jeudi 4 juillet. Le séisme du vendredi 5 juillet a été ressenti jusqu'à Los Angeles pourtant à 240 km de l'épicentre. Les dégâts sont plus importants, dans les supermarchés et les restaurants notamment, où les pertes économiques sont importantes.

Des entraînements très réguliers

Depuis vendredi 5 juillet, les répliques se succèdent au rythme moyen d'une par minutes. Depuis 2008, la Californie est habituée à ces secousses, aussi elle se prépare à un scénario catastrophe. Des entraînements très réguliers sont organisés pour préparer les populations et les institutions. Selon les sismologues, la probabilité d'une troisième réplique d'ampleur est importante. Quant au Big One, le méga séisme tant craint, toujours selon les experts, il serait inévitable, reste à savoir quand il se produira.

