Etats-Unis : la Californie secouée par un nouveau séisme de magnitude 7,1

Un séisme de magnitude 7,1 a secoué le sud de la Californie, vendredi 5 juillet dans la soirée, a annoncé l'institut américain de géophysique USGS. Il s'agit du deuxième tremblement de terre de grande ampleur à frapper cette zone peu urbanisée en deux jours.

Ce séisme était potentiellement onze fois plus dévastateur que celui de magnitude de 6,4 qui a touché, jeudi matin, la zone de Ridgecrest à environ 240 km au nord-est de Los Angeles. Samedi, quelques heures après la secousse, peu d'informations sont disponibles, mais les secours sur place n'ont pour le moment pas fait état de morts ou de dégâts majeurs.

"Des maisons qui ont bougé, des fondations fissurées, des murs porteurs à terre. Un blessé (léger) et les pompiers qui soignent le patient", ont seulement indiqué sur Twitter les pompiers du comté de San Bernardino où a eu lieu le séisme, précisant cependant que "les premiers rapports font état de dégâts plus importants".

#Earthquake(Update): 911 calls coming in from NW communities of #SBCounty. Homes shifted, foundation cracks, retaining walls down. One injury (minor) with firefighters treating patient. No unmet needs currently. ^eas