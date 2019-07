Un séisme de magnitude 6,4 ébranle la Californie, sans faire de dégâts majeurs

La terre a tremblé aux Etats-Unis. La Californie a été ébranlée, jeudi 4 juillet, par une secousse de magnitude 6,4, le séisme le plus puissant à frapper cette région depuis 1999, qui a fait quelques "blessés légers" mais pas de dégâts majeurs, selon les premiers bilans communiqués par les secours. Le président Donald Trump s'est voulu rassurant deux heures après le sinistre. "Ai été pleinement informé sur le séisme dans le sud de la Californie. Tout semble être largement sous contrôle", a-t-il réagi sur Twitter.

Been fully briefed on earthquake in Southern California. All seems to be very much under control!

Ressenti dans un vaste périmètre, ce tremblement de terre a ranimé le spectre du "Big One", un méga-séisme potentiellement dévastateur tant redouté dans l'Ouest américain. L'épicentre a été localisé dans la région de Searles Valley, dans la partie méridionale de la Californie, une zone peu urbanisée située à environ 240 km au nord-est de Los Angeles, selon des données actualisées par l'Institut de géophysique des États-Unis (USGS). La profondeur du séisme a été évaluée à 10,7 kilomètres.

L'épicentre se trouve près de la petite ville de Ridgecrest (28 000 habitants) et d'une base militaire de l'US Navy, la Naval Air Weapons Station China Lake, une vaste étendue désertique où sont notamment testés des bombes et des missiles. Une responsable de cette base a indiqué à l'AFP qu'il y avait "des incendies, des fuites d'eau, des fuites de produits dangereux" mais le commandant en chef Paul Dale a assuré par la suite lors d'une conférence de presse à Ridgecrest que ses hommes "contiuaient à évaluer les dégâts". Il n'a pas voulu donner davantage de précisions.

David Witt, le chef des pompiers du comté de Kern, où se trouve Ridgecrest, a fait état de "blessés très, très légers", principalement liés à des fenêtres brisées par la secousse ou des chutes d'objets ou d'étagères dans des magasins. Les secours n'étaient toutefois pas en mesure de donner un chiffre précis. Un responsable des pompiers a précisé lors de la conférence de presse que de nombreux renforts, en hommes et équipements, étaient arrivés dans la zone dans l'après-midi pour pouvoir réagir en cas de forte réplique.

Des témoins interrogés par les télévisions américaines ont raconté comment les secousses avaient ouvert les tiroirs, fait tomber les téléviseurs et surtout suscité un sentiment de panique chez de nombreux habitants. La secousse principale, survenue à 10h33 (17h33 GMT) selon l'USGS, a été suivie de près d'une centaine d'autres répliques plus faibles en intensité. Le tremblement de terre a été nettement ressenti à Los Angeles, durant une dizaine de secondes. "J'ai toujours vécu à Los Angeles. Cela a été le tremblement de terre le plus long que j'aie jamais ressenti", a tweeté la réalisatrice Ava DuVernay.

Been living in Los Angeles all my life. That was the longest earthquake I’ve ever experienced. Not jerky. Smooth and rolling. But it was loooong. It was so long I thought for the first time ever “Is this the big one?” Damn. Respect Mother Nature. She’s the boss.