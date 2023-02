Séisme en Turquie : la Fondation de France lance un appel aux dons pour "répondre aux besoins d'urgence"

"Nous avons décidé de mobiliser le fonds d'urgence à hauteur de 100 000 euros", a déclaré lundi 6 février sur franceinfo Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France, après le tremblement de terre en Turquie qui a fait au moins 2 300 morts. En tout, plus de 3 000 personnes ont perdu la vie si on compte les victimes en Syrie touchée également. Ce bilan ne cesse de s'alourdir, car un très grand nombre de personnes sont piégées sous les bâtiments effondrés qui se comptent par milliers.

"Nous lançons un appel aux dons car nous avons besoin de la générosité des donateurs pour accompagner toutes ces personnes qui ont tout perdu qui sont tellement frappées et sidérées par la manière dont leur vie a basculé cette nuit", ajoute Axelle Davezac. Pour faire un don, "il faut vous rendre sur le site fondationdefrance.org où il y a l'onglet 'faire un don'", précise la directrice générale de la Fondation de France.

La pluie et la neige, tombées à certains endroits en abondance, et la baisse attendue des températures avec la tombée de la nuit rendent encore plus difficile le travail des secours, et la situation des habitants à la rue.

Besoins d'urgence

Par conséquent, "de façon très immédiate il y a les besoins d'urgence, l'aide alimentaire, l'accès à l'eau potable, la mise à l'abri des populations. Nous sommes en plein hiver et il fait froid", explique la directrice générale de la Fondation de France.

"Ces personnes soit n'ont plus de maisons, soit ont peur de retourner chez elles, car elles craignent les répliques" et "il faut aussi arriver à construire des abris, à prendre en charge toutes ces personnes". Ensuite, "nous allons adapter les besoins et l'orientation des dons en fonction des nécessités des populations et de ce qui sera pris en charge par l'aide internationale et les pouvoirs publics", détaille Axelle Davezac.