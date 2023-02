Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie : ce que l'on sait du tremblement de terre qui a fait plusieurs centaines de morts

Dans la matinée, les autorités turques ont fait état de plus de 200 morts. Côté syrien, le bilan provisoire dépasse les 500 morts. Un appel à l'aide internationale a été lancé.

Un séisme dévastateur. A l'aube, lundi 6 février, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie. Les secousses ont causé d'importants dégâts et fait au moins 800 morts en Turquie et en Syrie, selon les premiers bilans des autorités. Un appel à l'aide internationale a été lancé. Voici ce que l'on sait de cette catastrophe meurtrière.

Un séisme de magnitude 7,8 dans le sud de la Turquie

Le violent séisme a frappé la Turquie et la Syrie, lundi à 4h17 du matin (2h17, heure de Paris). L'épicentre est situé à une profondeur d'environ 17,9 km, dans le district de Pazarcik, dans le sud-est de la Turquie, selon l'institut sismologique américain USGS (en anglais). Cette zone se trouve à environ 60 km à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

L'épicentre du séisme en Turquie, le 6 février 2023. (FRANCEINFO / DATAWRAPPER)

Le séisme a causé des dégâts dans tout le sud-est de la Turquie et dans une partie de la Syrie. Les secousses ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l'AFP. Depuis la très forte secousse, une cinquantaine de répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l'Afad, l'agence gouvernementale turque de gestion des catastrophes.

La Turquie se trouve sur l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Plusieurs tremblements de terre ont eu lieu ces dernières années dans la région. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul.

Au moins 284 morts en Turquie

En Turquie, le bilan encore provisoire s'élève à 284 morts et au moins 2 320 blessés, selon les données communiquées par le vice-président turc, Fuat Oktay, lundi matin. Selon lui, plus d'un millier d'immeubles se sont totalement effondrés, ce qui laisse redouter des pertes encore plus lourdes.

Sur Twitter, des internautes turcs ont publié l'identité et la localisation de personnes prises au piège sous les décombres dans plusieurs villes du sud-est du pays. "J'en ai vécu un certain nombre, de séismes, mais, cette fois, c'est très fort", a expliqué Ahmet Adjart, habitant de Diyarbakır, grande ville du sud-est du pays.

Au moins 533 morts en Syrie

En Syrie, le bilan provisoire des victimes du séisme s'élève à 386 morts et 988 blessés, a annoncé le ministère syrien de la Santé, dans la matinée. Les victimes ont notamment été recensées à Alep, deuxième ville syrienne dans le nord du pays, ainsi qu'à Hama, dans le centre, Lattaquié et Tartous, sur la côte méditerranéenne.

Des bâtiments effondrés à Alep en Syrie, lundi 6 février 2023. (MUSTAFA BATHIS / ANADOLU AGENCY / AFP)



Il faut ajouter à ce bilan au moins 147 personnes tuées dans les zones rebelles du nord de la Syrie, selon les secouristes. Des centaines d'autres personnes sont blessées ou toujours sous les décombres, selon un communiqué des Casques blancs syriens, des secouristes engagés dans les zones rebelles en Syrie.

L'effondrement de bâtiments résidentiels est assez fréquent à Alep en raison de constructions illégales, sans fondations solides, mais aussi de fissures dans les structures provoquées par les violents combats au cours de la guerre qui a éclaté en 2011.

Un appel à l'aide internationale

Alors que les bilans provisoires continuent de grimper, les pays touchés par le séisme ont lancé des appels à l'aide internationale. "Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau quatre. C'est un appel, y compris à l'aide internationale", a précisé le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, sur la chaîne Haberturk.

"Nos équipes sont en état d'alerte pour secourir les survivants", ont aussi affirmé les Casques Blancs, sur Twitter. Ils appellent les organisations humanitaires internationales à "intervenir rapidement" pour venir en aide à la population locale.

"Evidemment, la France se tient prête pour aider" la Turquie, a assuré sur Twitter la ministre française des Affaires étrangères. Catherine Colonna a adressé ses "sincères condoléances" aux Turcs ainsi qu'à son homologue turc Mevlut Cavusoglu. "Nous nous tenons à vos côtés et transmettons nos pensées aux victimes et à leurs familles", a ajouté la ministre.