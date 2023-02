Séisme en Turquie et en Syrie : comment pouvez-vous apporter de l'aide aux sinistrés avec des dons ?

Plusieurs associations et ONG ont lancé des appels aux dons et sont déjà mobilisées dans les deux pays pour venir en aide aux victimes.

Des scènes de chaos et des secours qui se font attendre. Le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie ont été touchés par un très violent séisme, lundi 6 février, faisant plus de 5 000 morts dans les deux pays, selon les derniers bilans établis mardi 7 février. Une course contre le temps et le froid s'est depuis déclenchée pour extirper des survivants des décombres et mettre à l'abri les rescapés.

Plus d'une quarantaine de pays ont déjà annoncé l'envoi d'équipes ou de matériel de secours, selon le président turc, Recep Tayyip Erdogan. En revanche, en Syrie, l'appel lancé par les autorités de Damas a été surtout entendu par son allié russe. Pour appuyer ces délégations nationales, de nombreuses associations d'aide humanitaire sont déjà engagées dans les deux pays. Celles-ci ont lancé des appels aux dons. "Pas des couvertures, plutôt des dons [d'argent]", a insisté au micro de France Inter Ann Avril, directrice générale d'Unicef France. Voici les principales ONG mobilisées que vous pouvez aider.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge

La fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est déjà à l'œuvre dans les deux pays touchés. En Turquie, les équipes du Croissant-Rouge turc se sont déployées dans dix provinces avec des stocks de nourriture et d'articles d'aide de base. En Syrie, le Croissant-Rouge arabe syrien intervient sur le terrain pour soutenir les opérations de recherche et de sauvetage et fournir les premiers soins. Un appel aux dons de 70 millions d'euros a été lancé.

Don en ligne pour la fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Don en ligne pour la Croix-Rouge française.

Médecins sans frontières

Les équipes de Médecins sans frontières sont mobilisées, notamment en Syrie. L'ONG a fourni un soutien immédiat à 23 établissements de santé dans les gouvernorats d'Idlib et d'Alep, en faisant don de kits médicaux d'urgence et en mettant à leur disposition du personnel médical. Une évaluation des besoins est également en cours en Turquie. "Les conséquences massives de cette catastrophe nécessiteront un effort d'aide internationale à la hauteur de ces événements tragiques", a réagi Sébastien Gay, chef de mission de MSF en Syrie, sur le site de l'ONG.

Don en ligne pour Médecins sans frontières.

L'Unicef

L'Unicef se tient prête à apporter une aide humanitaire : fournir des abris aux familles privées de toit, équiper les cliniques en médicaments et en matériel, rétablir les installations sanitaires, aménager des salles de classe provisoires pour les enfants... "Cinq euros permettent de purifier 1 500 litres d'eau potable, donc des petits dons peuvent beaucoup aider à fournir de l'eau potable aux enfants", a expliqué sur France Inter Ann Avril, directrice générale d'Unicef France.

Don en ligne pour l'Unicef.

Alliance Urgences

Alliance Urgences regroupe six ONG humanitaires internationales mobilisées après le séisme en Turquie et en Syrie, dont Médecins du monde, Solidarités International ou encore Action contre la faim. L'association a lancé un appel aux dons pour pouvoir déployer une aide dans les zones où ses différentes ONG membres sont déjà implantées.

Dons en ligne pour l'Alliance Urgences.

Les Casques blancs

Les Casques blancs syriens sont mobilisés depuis le début de la catastrophe, notamment dans les zones contrôlées par les rebelles. Ces volontaires de la protection civile ont lancé un appel aux dons pour soutenir leurs équipes sur place.

Dons en ligne pour les Casques blancs.

La Fondation de France

La Fondation de France a lancé une campagne pour venir en aide aux victimes du séisme. Le premier réseau de philanthropie en France prévoit de déployer rapidement des actions de première nécessité, avant de s'engager dans un second temps dans des actions de reconstruction. "Nous avons décidé de mobiliser le fonds d'urgence à hauteur de 100 000 euros", a précisé sur franceinfo Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France.

Don en ligne pour la Fondation de France.



Le Secours populaire

Le Secours populaire a annoncé avoir débloqué 100 000 euros de son fonds d'urgence. L'aide consiste d'abord en des kits alimentaires, sanitaires et d'hygiène ainsi qu'une mise à l'abri, via son partenaire libanais DPNA et les organisations de son réseau euro-méditerranéen pour la solidarité. Un appel aux dons a aussi été lancé.

Don en ligne pour le fonds d'urgence du Secours populaire.

Les associations franco-turques

Les associations franco-turques qui existent un peu partout en France sont également mobilisées pour venir en aide aux sinistrés. Plusieurs d'entre-elles ont ouvert des cagnottes afin d'apporter un soutien direct ou de financer des dispositifs déjà existants. C'est le cas notamment d'une association de Valence (Drôme) ou encore d'une autre de Reims (Marne).