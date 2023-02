Séisme en Turquie et en Syrie : attention aux fausses images qui circulent sur les réseaux sociaux

Caroline Felix et Antoine Deiana

Depuis les terribles séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie lundi, plusieurs fausses photos et vidéos, censées montrer des images de la catastrophe, circulent sur les réseaux sociaux.

Le bilan des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et le nord de la Syrie, lundi 6 février, ne cesse de s'alourdir. Au lendemain de la catastrophe, l'Afad, l'organisme officiel de secours turc, fait désormais état de 4 544 morts tandis 1 712 morts sont recensés en Syrie, selon le régime et les secours dans la zone tenue par les rebelles. Les blessés se comptent malheureusement également par milliers alors que près de 6.000 bâtiments ont été détruits. Sur les réseaux sociaux, plusieurs photos et vidéos censées montrer des images des séismes circulent. Certaines n'ont aucun rapport avec le drame actuel.

1 Ces photos tirées de banques d'images

Dans ce post sur Twitter, on voit plusieurs photos censées montrer des images de la catastrophe. On voit un chien qui pose sa patte sur une main qui dépasse des décombres et un petit garçon qui se prend la tête dans les mains au milieu des gravats.

Sauf que ces images n'ont pas été prises ces deux derniers jours. Grâce à une recherche d'images inversée, nous avons retrouvé l'origine de ces photos. Elles proviennent de banques d'images où l'on peut acheter des photos. Celle avec le chien date de 2019 et celle avec le petit garçon date de 2021.

Enfin la photo de l'homme qui essuie ses larmes avec du pain dans les mains, date du tremblement de terre qui a touché la Turquie en... 1999.

2 Non il n'y a pas eu de tsunami après le séisme en Turquie

Des vidéos de tsunamis qui déferleraient sur la Turquie circulent aussi sur les réseaux sociaux. On y voit des vagues arrivées à pleine vitesse sur les côtes turques.

Sauf qu'il s'agit d'anciens tsunamis qui ne sont pas passés en Turquie ou en Syrie. Le message de ce type le plus partagé sur Twitter montre le tsunami qui a déferlé sur l'Indonésie en 2018.

3 Des images d'un immeuble qui s'effondre aux États-Unis

Parmi les images d’effondrements, celle d’une image de vidéosurveillance circule beaucoup. On y voit un immeuble d'une dizaine d'étages qui s'écroule et qui est censé se trouver en Turquie, d’après le compte qui poste ces images.

Mais dans les commentaires de la publication, certains internautes préviennent que ça n'a rien à voir avec la catastrophe de lundi. L’un d’entre eux renvoie vers un reportage américain datant d'il y a deux ans diffusé sur la chaine ABC. On se rend compte que cet immeuble était en fait situé en Floride aux États-Unis. Il s'est écroulé en juin 2021.

4 La vidéo de l’explosion du port de Beyrouth

Plusieurs comptes relaient des vidéos impressionnantes de l'explosion du port de Beyrouth au Liban en 2020. Sauf qu’ils prétendent que c'est une explosion nucléaire causée par le séisme en Turquie.

Pour l'un de ces comptes, la vidéo compte plus de 600 000 vues. Twitter a d'ailleurs posté un avertissement en dessous de la publication, mais le compte en question n'a pas supprimé cette vidéo et elle continue à être relayée.