Mexique : un séisme de magnitude 6,9 fait deux morts dans la capitale

La terre a de nouveau tremblé dans l'ouest du Mexique, dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 septembre, trois jours après un premier séisme qui a fait deux morts. La réplique de magnitude 6,9, enregistrée peu après 1 heure du matin, a causé deux nouveaux décès dans la capitale.

A Mexico, l'alerte antisismique a réveillé les habitants ou vidé les derniers restaurants encore ouverts. Beaucoup se sont précipités dans les rues en pyjama, en entendant l'alarme. Une femme est morte en tombant "dans les escaliers chez elle" après l'activation de l'alerte antisismique, a rapporté la maire, en citant sur Twitter les services de la sécurité citoyenne. Un homme est mort d'un infarctus.

L'épicentre était situé dans l'Etat du Michoacan, a précisé sur Twitter le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador. Quatre Etats de l'Ouest ont été touchés, en plus de la capitale : Michoacan, Colima, Jalisco et Guerrero. "Pour l'instant, on ne signale pas de dégâts", a précisé le chef de l'Etat.