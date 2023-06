Ce que l'on sait du séisme très fort ressenti dans tout l'ouest de la France

De Bordeaux à Rennes en passant par Limoges ou La Rochelle, nombre d'habitants ont senti la terre trembler et multiplié les appels aux pompiers.

Un séisme puissant. Un tremblement de terre est survenu à 18h38, vendredi 16 juin, dans la commune de Cram-Chaban (Charente-Maritime), près de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), à mi-chemin entre La Rochelle et Niort. La violente secousse est d'une magnitude de 5,3 à 5,8 selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass) et le Bureau central sismologique français (BCSF). Un blesser léger a été pris en charge par les secours dans les Deux-Sèvres. En Charente-Maritime, des foyers ont été privés d'électricité. Franceinfo résume ce que l'on sait de ce séisme.

Un blessé léger et des dégâts matériels

Dans les Deux-Sèvres, à Mauzé-sur-le-Mignon, "un blessé léger a été pris en charge par les secours", selon un bilan de la préfecture. La préfète a fait état de dégâts matériels sur des bâtiments, principalement des fissures et des chutes de pierres. Pour cette raison, une partie du centre-ville de Niort, la préfecture du département, a été bouclée pendant la soirée.

"C'est surtout vers l'épicentre, dans le sud de la communauté d'agglomération de Niort" que le séisme a été ressenti le plus fortement, "entre Mauzé-sur-le-Mignon, Arçais, Saint-Hilaire-la-Palud, que les dégâts matériels sont les plus nombreux", a affirmé vendredi sur franceinfo Jérôme Baloge, maire de Niort et président de la communauté d'agglomération du Niortais. Selon les premières constatations, "des fissures" ont été repérées, et "deux églises sont en partie touchées".

En Charente-Maritime, département limitrophe, la préfecture fait aussi état de nombreux dégâts matériels. Mais aucune victime n'a été recensée par les secours. Des toitures se sont effondrées à La Laigne, a appris franceinfo auprès du maire de cette commune de Charente-Maritime. Tous les habitants ont évacué leur maisons en raison du risque d’effondrement. Ils se sont tous rassemblés au milieu de ce village, selon une journaliste de France Télévisions sur place.

Des milliers de foyers privés d'électricité

Plus d'un millier de foyers étaient privés d'électricité en Charente-Maritime vendredi en début de soirée, en raison d'une ligne haute tension qui a été touchée, selon les autorités. La préfecture a avancé le chiffre de 1 100 foyers concernés. A Cram-Chaban, l'épicentre du séisme, l'électricité n'était toujours rétablie à 23h15, d'après le site d'Enedis, dont les équipes cherchent à rétablir "l'alimentation électrique dans les meilleurs délais".

Une secousse ressentie à des kilomètres

Un tremblement de terre a été ressenti dans une bonne partie ouest de la France : au Mans, à Angers, à La Rochelle, à Poitiers, à Bordeaux, mais également en Bretagne. En Mayenne, des habitants ont senti "le sol bouger", "la maison craquer", rapporte France Bleu Mayenne. Dans le live de franceinfo aussi, beaucoup de commentaires ont également évoqué le séisme, ressenti dans de très nombreuses villes de l'Ouest : Rennes, Poitiers, Le Mans, Bordeaux, Tours, Angers, Nantes... De nombreux internautes ont témoigné de la secousse et de leur incrédulité sur les réseaux sociaux.

FRANCE 2

L'un des séismes "les plus forts" enregistrés en métropole

"Il s'agit de l'un des séismes les plus forts enregistrés sur le territoire métropolitain", a souligné le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu. En France métropolitaine, le dernier séisme d'une magnitude supérieure à 5 remontait à 2019 dans la Drôme. "En moyenne, il y en a un tous les 10 ans en France métropolitaine", a précisé à l'AFP Jérôme Vergne, sismologue à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg. "Dans la région, le dernier d'une magnitude assez similaire remonte à 1972 à Oléron. Donc pour la région du grand ouest, c'est vraiment un événement important", a-t-il ajouté.

Sur franceinfo, Yann Klinger, sismologue et chercheur CNRS à l'Institut de physique du globe de Paris, a expliqué : "C'est une zone qui ne bouge pas très souvent, mais qui a une activité soutenue." "Ce sont des restes d'anciennes failles qui ont été actives il y a très longtemps. Elles se localisent essentiellement au sud du massif armoricain. Donc, on a cette activité résiduelle", a-t-il complété.