Direct Séisme dans l'Ouest : des dégâts recensés dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime et dans la Vienne

Des premiers dégâts signalés mais pas de blessés graves. Après le séisme d'une magnitude d'environ 5 enregistré à Cram-Chaban, en Charente-Maritime, vendredi 16 juin, vers 18h40, une partie du centre-ville de Niort (Deux-Sèvres) est bouclée en raison d'une chute de morceaux de pierre, selon France Bleu Poitou. Dans la Vienne, les pompiers affirment à France Télévisions avoir reçu beaucoup d'appels téléphoniques pour des "fissures de bâtiments". Des toitures se sont effondrées à La Laigne, a appris franceinfo auprès du maire de cette commune de Charente-Maritime. Suivez notre direct.

Plus d'un millier de foyers privés d'électricité. Selon la préfecture de Charente-Maritime, 1 100 foyers sont actuellement privés d’électricité, une ligne haute tension ayant été touchée. "Les équipes d'Enedis travaillent au rétablissement de l'alimentation électrique dans les meilleurs délais", précise la préfecture. Cette dernière annonce qu'un recensement plus précis des conséquences a été lancé, en lien avec les collectivités locales, les sapeurs pompiers, la gendarmerie, la police et les autres services de l'Etat.

"Une zone avec une activité soutenue." Sur franceinfo Yann Klinger, sismologue, chercheur CNRS à l’Institut de physique du globe de Paris a expliqué : "C'est une zone qui ne bouge pas très souvent, mais qui a une activité soutenue." "Ce sont des restes d'anciennes failles qui ont été actives il y a très longtemps. Elles se localisent essentiellement au sud de Massif armoricain. Donc, on a cette activité résiduelle", a-t-il complété.

Un séisme accompagné d'un "grondement" à La Rochelle. "On a très bien senti le sol trembler", témoigne sur franceinfo le maire de La Rochelle. Jean-François Fountaine poursuit : "J'étais sur le vieux port et on a senti une vibration du sol assez significative pendant au moins une trentaine de secondes. C'était plus impressionnant en hauteur, pour les gens qui étaient dans des maisons." Le séisme a été accompagné d'un "grondement".