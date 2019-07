Californie : le plus fort séisme depuis vingt ans

À 10h30, jeudi 4 juillet en Californie (États-Unis), la terre s'est mise à trembler. De nombreux dégâts sont à déplorer dans les maisons, les magasins et les restaurants, mais aucun blessé grave. À quelques mètres de l'épicentre, dans le désert californien, la fissure qui se trouve tout près de la petite ville de Ridgecrest est impressionnante. "On dormait et on s'est réveillé d'un coup, tout volait dans la pièce", témoigne une habitante.

6,4 de magnitude

Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à 240 km de l'épicentre à Los Angeles. D'une magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter, c'est le séisme le plus puissant depuis 1999 dans cette région. Les spécialistes demandent à la population de rester très prudente, car des répliques pourraient bientôt survenir. Les autorités tentent désormais de colmater au plus vite les fuites de gaz et les inondations pour éviter de nouveaux dégâts.

