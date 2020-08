Vitrolles : un spectacle de désolation après l'incendie

A Vitrolles (Bouches-du-Rhône), une habitation a été entièrement détruite par les flammes. La toiture s'est effondrée, tout l'intérieur est dévasté. Les pompiers noient les dernières cendres fumantes. De l'autre coté du vallon, à flanc de falaise, une autre maison a été touchée par les flammes. Le couple de propriétaires a eu très peur que leur habitation soit détruite.

Deux habitations détruites

"Les pompiers sont arrivés pour nous dire de partir parce que le feu avançait vite. On a fermé les volets et c'est ce qui nous a sauvés la maison. Ils ont essayé de sauver la terrasse, mais, entre temps, l'eau a été coupée pour aller aider à arrêter le feu plus loin", explique la propriétaire d'une maison. Le bilan de cet incendie spectaculaire : deux habitations touchées et 30 hectares de végétations parcourus. L'incendie serait parti du bord de l'autoroute A7.

