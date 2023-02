Vidéo Sécheresse : le niveau du lac de Garde en Italie inquiète

France 2 13 Heures

En Italie, la sécheresse cause des dégâts au bord du plus grand lac du pays : le lac de Garde à Piesquiéra. Son niveau est au plus bas depuis 30 ans ce qui déclenche l'inquiétude des riverains.

Le chemin est apparu il y a quelques jours au beau milieu du plus grand lac d’Italie. En raison d’une sécheresse historique, l’île de Biagio est désormais accessible par la terre, attirant des dizaines de promeneurs inquiets. "Ça fait deux ans que je n’étais pas venu ici. La dernière fois, l’eau m’arrivait à la taille à cet endroit", s’étonne une femme. "Arrivé à pied sur cette île, c’était inenvisageable il y a quelques années", poursuit un autre. Le lac de Garde a atteint son niveau le plus bas depuis près de 30 ans. L’utilisation de l’eau potable affectée Cette semaine, le niveau d’eau mesuré était 60cm inférieur à celui de l’an dernier. Peu de précipitations et des chutes de neige de plus en plus rares au cours des deniers hivers ont de quoi mettre à l’épreuve tout le bassin de Garde. Dans l’un des barrages en amont, les autorités ont dû adapter le débit d’eau. L’Italie redoute de gros dégâts pour les récoltes à venir. Un manque d’eau qui commence aussi à affecter l’utilisation de l’eau potable.