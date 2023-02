Val d’Isère : un refuge emploie des Ukrainiens depuis près d’un an

À Val d'Isère dans les Alpes, une station huppée est devenue depuis bientôt un an un refuge pour une partie de la communauté ukrainienne réfugiée en France.

À plus de 2000 mètres d’altitude, en haut des pistes du Val d’Isère (Savoie), il est difficile d’imaginer qu’un lieu de fête soit devenu depuis un an un refuge, loin de la guerre pour des dizaines d’Ukrainiens. En cuisine, Ludmila Tropivska s’affaire avec application. "Je travaille ici depuis un an, je fais les salades. Je n’aurais jamais imaginé me retrouver ici un jour", confie-t-elle. César Reversade, chef d’entreprise, employait déjà bien avant la guerre le mari de Ludmila. Il est désormais reparti en Ukraine tandis qu’elle s’est vu proposer un emploi ici.

Une artiste renoue avec sa passion

Il y a un an, à la frontière ukrainienne, César Reversade et son frère était parti du Val d’Isère en voiture, encouragés par leur mère pour aller chercher femmes et enfants. "Ils étaient dehors, ils étaient gelés quand on les a retrouvés, mais après, ils étaient super contents", raconte César. Depuis, certains Ukrainiens sont repartis et d’autres sont arrivés à l’image d’Anastasiya Demenkova, une artiste qui renoue avec la passion dont les bombardements l’avaient éloigné : le chant.