Sécheresse : la France a connu 32 jours sans véritable pluie, un nouveau record historique, annonce Météo France

Il n'a pas plu en France hexagonale entre le 21 janvier et le 21 février, soit 32 jours avec des précipitations inférieures à 1 mm.

C'est du jamais-vu en hiver. La France métropolitaine a connu 32 jours sans véritable pluie, ce qui représente un nouveau record historique, annonce Météo France, mercredi 22 février. "Il s'agit donc de la plus longue série depuis le début des mesures en 1959, devançant celle du 17 mars au 16 avril 2020 (31 jours)", précise l'organisme. Cette série ne devrait pas se poursuivre aujourd'hui, car des précipitations sont attendues. On parle de jour sans pluie quand le cumul des précipitations agrégé sur la France est inférieur à 1 mm, précise Météo France.

>> Trente-deux jours sans pluie dans l'Hexagone : visualisez la sécheresse inquiétante de cet hiver en trois graphiques

Cet épisode est d'autant plus préoccupant qu'il survient en hiver, période de recharge cruciale des nappes phréatiques, et dans un contexte de déficit chronique de précipitations depuis août 2021. Selon Météo France, les précipitations de septembre à janvier étaient proches des normales, à l'exception d'octobre. Mais février vient bouleverser la donne. "Le mois de février 2023 devrait se terminer avec un déficit pluviométrique de plus de 50%, devenant ainsi l'un des mois de février les plus secs jamais enregistrés depuis le début des mesures en 1959", relate Météo France.