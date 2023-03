Sécheresse : l'ensemble des nappes phréatiques affichent des niveaux sous les normales

Le niveau de 80% d'entre elles est même classé entre "modérément bas" et "très bas" par le Bureau des recherches géologiques et minières.

La situation des nappes phréatiques en France "s'est dégradée et est peu satisfaisante" alerte le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), lundi 13 mars, dans un bulletin sur la situation au 1er mars. Elles sont désormais toutes en dessous de leur niveau normal, et "80% des niveaux sont modérément bas à très bas", ajoute cette organisation étatique. Conséquence d'une sécheresse exceptionnelle l'an dernier et d'une longue période sans pluie au début de l'année, cette situation laisse craindre de nouvelles difficultés.

"L’absence de précipitations efficaces durant le mois de février a entraîné une inversion des tendances, avec la moitié des nappes en baisse", souligne le BRGM. Le 22 février, le record hivernal du nombre de jours consécutifs sans pluie avait même été dépassé.

La météo du mois de mars s'annonce déterminante. "La recharge pourrait reprendre courant mars sur les secteurs arrosés et la situation pourrait alors s’améliorer", explique le BRGM. "En cas de précipitations insuffisantes", en revanche, "l’état des nappes devrait continuer à se dégrader."