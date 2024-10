Sécheresse : Durban-Corbières, le village qui vit sans eau

Le département de l’Aude reste fortement touché par la sécheresse. Dans le village de Durban-Corbières, les habitants sont approvisionnés en eau par camions-citernes.

Utiliser l'eau courante jusqu'en fin d'après-midi est une aubaine dans un salon de coiffure de Durban-Corbières, dans l'Aude. "Ils nous coupent l'eau à 17 h. On a gagné quelques heures de plus de travail où on est moins pénalisés et on a cette chance-là de pouvoir travailler jusqu'à 19 h", explique Adeline Rendon, coiffeuse.

“90 000 litres d’eau par jour”

Une exception faite pendant les vendanges. Depuis trois mois, le village de Durban-Corbières est réapprovisionné en eau par des camions-citernes, à raison de quatre rotations par jour. “Ça fait 90 000 litres d’eau par jour”, chiffre Christopher Piquer, chauffeur. Cette sécheresse est sans précédent. Durban-Corbières a connu très peu de précipitations ces dernières semaines.