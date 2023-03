Sécheresse : à Perpignan, une procession religieuse va être organisée pour implorer la pluie

Face à la sécheresse, un viticulteur des Pyrénées-Orientales a demandé à la cathédrale d'organiser une procession pour implorer la pluie.

C'est une première depuis 150 ans. À Perpignan (Pyrénées-Orientale), une procession religieuse va être organisée, samedi 18 mars, pour implorer la pluie, rapporte vendredi 10 mars le quotidien L'Indépendant. La région est particulièrement touchée par la sécheresse de cet hiver, comme franceinfo l'avait raconté il y a quelques jours.

>> Agriculteur, pêcheur, maire… En plein hiver, ils souffrent déjà de la sécheresse et redoutent "une guerre de l’eau".

Un viticulteur de la région, Georges Puig, a sollicité la cathédrale de Perpignan pour organiser cette cérémonie. "Les restrictions préfectorales sont déjà comparables à celle du plein été. S'il n'arrive pas un déluge pendant 3 jours, on ne s'en sortira pas. Il ne reste plus qu'à prier", explique l'agriculteur au quotidien local. Le 18 mars, la statue de Saint-Gaudérique de l'église de Saint-Hippolyte et le buste-reliquaire de la paroisse Saint-Jacques seront transportées jusqu'aux rives du Têt, le fleuve qui traverse la ville.

Après une année 2022 déjà très sèche, la France est de nouveau frappée par la sécheresse, cette fois-ci en plein hiver. Un phénomène favorisé par le changement climatique, provoqué par les activités humaines et la consommation de charbon, pétrole et gaz. Les Pyrénées-Orientales sont l'un des départements les plus touchés.