Carte Sécheresse : quels sont les cinq départements déjà concernés par des restrictions d'eau ?

Alors que l'Hexagone et la Corse traversent une période de sécheresse hivernale, plusieurs départements ont déjà pris des mesures pour économiser la ressource.

Il n'a pas beaucoup plu cet hiver en France et les nappes phréatiques n'ont pas pu se remplir totalement. Le déficit pluviométrique touche surtout le sud-est de l'Hexagone. Voilà pourquoi plusieurs départements de cette zone ont déjà décidé de mesures de restriction d'eau. Le gouvernement a d'ailleurs appelé lundi les préfets à prendre des arrêtés en ce sens le plus tôt possible.

Au 28 février, d'après le ministère de la Transition écologique, cinq départements sont placés en "alerte renforcée" sur tout ou partie de leur territoire : l'Ain, les Bouches-du-Rhône, l'Isère, les Pyrénées-Orientales et le Var. Un sixième département, la Savoie, est placé en "vigilance" depuis le 8 décembre 2022. Cette liste est susceptible de s'allonger dans les prochains jours.

Décidés par les préfets de chaque département, sur un périmètre précis et pour une durée déterminée, ces arrêtés sont gradués en fonction de la gravité de la situation. Le niveau 1, dit "de vigilance", ne consiste qu'en une incitation à économiser l'eau. Les seuils d'alerte (niveau 2) et d'alerte renforcée (niveau 3) impliquent, eux, des restrictions de prélèvements d'eau, concernant des usages agricoles ou domestiques (arrosage de jardin, lavage de voitures, etc.), les vidanges de piscines, le nettoyage des façades, toitures, trottoirs. Dans les zones classées en crise (niveau 4), tout prélèvement en eau non prioritaire (hors santé, sécurité civile, eau potable, salubrité) est interdit. Le détail des restrictions par niveau d'alerte est résumé ici par le gouvernement.

Les restrictions représentées sur la carte ci-dessus ne touchent pas nécessairement la totalité du territoire départemental. Pour l'Isère, par exemple, l'alerte renforcée décidée fin décembre ne touche qu'une petite zone à l'ouest du département, au sud de Beaurepaire, comme le précise le site gouvernemental Propluvia. A l'inverse, dans les Pyrénées-Orientales, l'alerte renforcée s'applique à la quasi-totalité du département.

Dans un comparatif publié mi-février, l'Office international de l'eau soulignait qu'au 13 février, trois départements étaient alors concernés par des restrictions. En outre, à la même date, en 2020, on en comptait cinq.

Compte tenu des conditions météorologiques et de l'évolution des ressources en eau, cette carte est susceptible d'être mise à jour au fil des décisions préfectorales.