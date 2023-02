Sécheresse : le gouvernement appelle les préfets à prendre des arrêtés de restriction d'eau "dès maintenant"

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s'est dit "alarmé", lundi, par les conséquences de la sécheresse hivernale en France.

Il appelle à serrer la vis des robinets. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a invité, lundi 27 février, les préfets coordinateurs de bassin à prendre des arrêtés de restriction d'eau "dès maintenant" pour anticiper d'éventuelles situations de crise pendant l'été. Il leur a demandé de réunir d'ici fin mars les comités départementaux de ressources en eau pour prendre des arrêtés de restriction là où c'est nécessaire.

Après avoir reçu ces préfets qui animent la politique de l'Etat en matière de gestion de l'eau, Christophe Béchu s'est dit "alarmé" par le déficit d'eau dans les sols, causé par une sécheresse hivernale inédite en France. Dans trois régions, "Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Sud", "le niveau d'humidité des sols correspond à celui observé normalement fin mai", a-t-il souligné. L'ensemble des départements français est en dessous de la normale d'humidité des sols.

A l'heure actuelle, quatre départements sont déjà en alerte renforcée : l'Ain, l'Isère, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. Un chiffre qui va inévitablement grimper, a prévenu Christophe Béchu. L'été dernier, "nous avons eu jusqu'à 700 communes qui ont été concernées par des problèmes d'eau potable. Si on ne prend pas de mesures en amont, on prend le risque d'avoir un chiffre encore plus élevé l'été prochain et sur des territoires plus vastes" avec des agglomérations plus importantes concernées, a-t-il averti.