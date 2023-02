Sécheresse : "Anticipez !", lance le ministre de la Transition écologique aux préfets

Christophe Béchu doit recevoir lundi les préfets qui coordonnent les sept grands bassins du territoire.

Le ministre de la Transition écologique appelle les préfets à "anticiper" la sécheresse et à "prendre les mesures qui permettent dès à présent de faire des économies d'eau", dans un entretien au JDD, dimanche 26 février. Christophe Béchu recevra lundi "les préfets qui coordonnent les sept grands bassins du territoire" et "[verra] le lundi suivant tous les préfets". Il compte leur adresser cette recommandation : "S'il faut dès maintenant prendre des arrêtés de restrictions pour s'assurer que la ressource en eau soit préservée pour cet été, prenez-les".

En visite au Salon de l'agriculture, samedi, Emmanuel Macron a déjà appelé de ses vœux un "plan de sobriété" pour l'eau, sur le modèle de la "sobriété énergétique". "On sait qu'on sera confronté, comme on l'était l'été dernier, à des problèmes de raréfaction [d'eau] : plutôt que de s'organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d'usage, on doit planifier tout ça", a estimé le chef de l'Etat.

Une cellule interministérielle activée en mars

L'Hexagone a enregistré 32 jours sans véritable pluie entre janvier et février, un nouveau record historique, selon Météo France. "La situation est plus grave que l'an dernier à la même époque et on a deux mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques, souligne Christophe Béchu. Nous sommes donc dans l'anticipation, déjà en état d'alerte."

Le ministre de la Transition écologique précise que la Première ministre "activera une cellule interministérielle chargée d’anticiper les risques et mesures à prendre en cas de sécheresse", "dès la première quinzaine de mars". "C'est une date historiquement précoce qui est en phase avec le stress hydrique que nous vivons", insiste-t-il.