En images Rivière à sec, lac au plus bas... Visualisez la sécheresse "record" dans les Pyrénées-Orientales en plein hiver

Alors que la saison hivernale est traditionnellement une période cruciale pour le remplissage des nappes phréatiques, "le déficit de précipitations a été de 50% entre septembre 2022 et février 2023" dans le département, selon Météo France.

En hiver, la sécheresse se fait plus discrète. Ne cherchez pas des paysages désertiques et des plantes carbonisées par un soleil de plomb. En ce début du mois de mars 2023, dans les Pyrénées-Orientales, s'étalent toujours de verdoyantes forêts tandis que la neige brille sur la cime du Canigou. Pourtant, quelques détails inquiétants inquiètent les habitants depuis de longs mois. Certaines rivières coulent à un rythme très faible, parfois jusqu'à l'arrêt, des lacs affichent un niveau plus bas que la normale et le sol est plus dur que les années précédentes.

>> TEMOIGNAGES. Agriculteur, pêcheur, maire… En plein hiver, ils souffrent déjà de la sécheresse et redoutent "une guerre de l’eau"

Depuis le mois de juin 2022, des mesures de restriction d'usage de l'eau sont en vigueur dans le département, sans une journée de répit en huit mois. Et pour cause : l'année 2022 a été la plus sèche jamais enregistrée par Météo-France dans les Pyrénées-Orientales depuis le début de ses relevés en 1959. Et l'année 2023 n'augure rien de bon. "Le déficit de précipitations a été de 50% entre septembre 2022 et février 2023 dans le département", note Adrian Bourgois, météorologiste à Météo France. La sécheresse demeure "record" dans les Pyrénées-orientales, selon le dernier bulletin national de situation hydrologique publié en février 2023.

Une situation particulièrement inquiétante, car l'automne et l'hiver sont deux saisons cruciales pour tout le reste de l'année. "C'est une période pendant laquelle les précipitations sont efficaces parce qu'il y a peu d'évaporation et que les plantes sont à l'arrêt. Normalement, les nappes phréatiques se remplissent à ce moment-là", explique Adrian Bourgois. Idem pour la neige, faible en haute montagne cette année, alors qu'elle doit venir gonfler les cours d'eau au printemps. Le mois de mars sera donc capital pour tenter d'éviter une sécheresse catastrophique au printemps et à l'été 2023. Hélas, Météo France ne prévoit pas de pluies importantes dans le département dans la semaine à venir.

Un pont ferroviaire passe au-dessus du lit de l'Agly près d'Estagel, dans les Pyrénées-Orientales, le 28 février 2023. Ce fleuve côtier est habituellement à sec à la fin de l'été ou au début de l'automne, mais l'écoulement reprend normalement en hiver. Ce n'est pas le cas cette année. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

Le lac de la Vinça est à un niveau "bas" pour la fin du mois de février, selon les services du département des Pyrénées-Orientales. Son remplissage d'ici fin juin 2023 n'est pas assuré en raison des faibles pluies et du manque de neige. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

Le débit de l'Aude, au niveau de Quillan, non loin de la frontière avec les Pyrénées-Orientales, était de 2,69 m3 par seconde le 28 février 2023. Un chiffre cinq fois plus faible que la moyenne du débit de la rivière en février sur ces quinze dernières années. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

L'humidité des sols dans les Pyrénées-Orientales en mars 2023 est équivalente à celle observée habituellement au mois de juillet, selon Météo France. A certains endroits, comme ici à Vinça, la terre se craquelle en plein hiver. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

En aval du village d'Estagel (Pyrénées-Orientales), l'Agly s'arrête, le 28 février 2023. Contrairement à la situation habituelle, le fleuve côtier de 80 kilomètres ne rejoint plus la mer Méditerranée cet hiver, et se transforme en piège pour les poissons. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

L'un des principaux fleuves du département, la Têt, à Perpignan, le 1er mars 2023. A quelques dizaines de kilomètres en aval, à Serdinya, son débit est d'1,5 m3 par seconde, contre 4,8 m3 par seconde en moyenne au mois de mars. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

En raison du faible débit de l'Aude, la centrale hydroélectrique du barrage de Quillan a vu sa production diminuer de 20% durant l'hiver. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

Au niveau d'Estagel, dans les Pyrénées-Orientales, la station de mesure a relevé un seul centimètre d'eau dans l'Agly, le 2 mars 2023. Un an plus tôt, le niveau était de 62 centimètres. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

Le village d'Escaro dans les Pyrénées-Orientales. Habituellement, la neige est beaucoup plus présente à cette période de l'année. Son absence pourrait avoir une incidence sur le niveau des cours d'eau au printemps. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)