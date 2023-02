En images Cours d'eau asséchés, sols craquelés... Retour sur un mois de sécheresse hivernale exceptionnelle en Europe

Les pays du sud de l'Europe sont particulièrement touchés par le manque de précipitations en ce début d'année 2023.

La sécheresse hivernale qui frappe le sud de l'Europe laisse des traces sur son paysage. Les cours d'eau de plusieurs pays européens ont fait les frais du manque criant de pluie. La France, par exemple, a connu 32 jours sans précipitations excédant 1 mm entre le 21 janvier et le 21 février, soit "la plus longue série depuis le début des mesures en 1959", a précisé Météo France mercredi 22 février. En Espagne, l'absence de pluie a touché sévèrement la région de la Catalogne et, en Italie, les canaux de Venise sont presque vides. Après un gros plan sur la France, visualisez en images les conséquences de la sécheresse en Europe.

A Venise, en Italie, des bateaux sont amarrés le long d'un canal pratiquement à sec, lundi 20 février 2023. Le niveau de l'eau est très bas à cause du manque de précipitations ces dernières semaines. (LUIGI COSTANTINI / AP / SIPA)

Le lit du Pô était presque à sec, le 21 février 2023, au niveau du pont de la Becca, en Italie. Un manque de neige sur les sommets des montagnes environnantes, l'absence de pluie et les températures douces ont fait chuter le niveau du plus important fleuve du pays. (PIERO CRUCIATTI / AFP)

Une photo aérienne montre la petite île de San Biagio, sur le lac de Garde (Italie), le 21 février 2023. Le niveau d'eau y est tombé à son plus bas niveau depuis 30 ans cet hiver, rendant l'île accessible à pied depuis le rivage. (PIERO CRUCIATTI / AFP)

En France, le lac de Montbel, situé à cheval sur les départements de l'Ariège et de l'Aude, est fortement touché par la sécheresse, comme le montre cette photo prise le 21 février 2023. (VALENTINE CHAPUIS / AFP)

Sur la Loire, des bancs de sable étaient visibles entre Saumur et Angers (Maine-et-Loire), le 20 février 2023, alors qu'ils auraient dû être immergés. (SICCOLI PATRICK / SIPA)

Une rivière traversant la région de Konya, en Turquie, est complètement asséchée, le 17 janvier 2023. Dans le pays, les précipitations en janvier ont diminué de 52% par rapport au même mois en 2022, et sont restées au niveau le plus bas des vingt-deux dernières années, selon un rapport du Service météorologique turc. (SEYIT KONYALI / ANADOLU AGENCY / AFP)

Le sol du barrage de Hasanlar à Duzce (Turquie) était sec et craquelé, le 4 janvier 2023, à cause du manque de pluie dans la région. (OMER URER / ANADOLU AGENCY / AFP)

Les marais du parc naturel de Donana à Huelva, en Espagne, étaient asséchés le 25 janvier 2023. Le changement climatique et le prélèvement d'eau pour l'agriculture intensive dans la région, ainsi que pour alimenter les villes environnantes, figurent parmi les causes de la sécheresse dans la réserve naturelle. (ADRI SALIDO / ANADOLU AGENCY / AFP)