Sécheresse : 68 % des nappes phréatiques françaises toujours en-dessous des normales de saison

Invité de France Inter, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a également annoncé le lancement d'une application pour consulter localement les restrictions d'eau en cours.

"On est toujours à 68 % des nappes phréatiques sont en-dessous des normales de saison", indique mardi 11 juillet Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, sur France Inter Le ministre rappelle que l'an dernier, la sécheresse atteignait "des niveaux records en France à cause, en particulier, d'un mois de juillet catastrophique, avec près de 90 % de déficit hydrique". Sauf que depuis cet été 2022, " les nappes ne se sont pas rechargées", déplore-t-il.



>> Sécheresse : suivez en temps réel le niveau des nappes phréatiques et des cours d'eau en France



Le ministre explique que par " rapport au mois dernier" la situation est "globalement meilleure en Bretagne, plus mauvaise dans le bassin parisien, préoccupante dans le couloir rhodanien et sur une partie du pourtour méditerranéen". Il reconnaît cela dit que la situation " est un peu meilleure du côté des Alpes-Maritimes". Les chiffres complets seront dévoilés mercredi après-midi sur le site du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), chargé de la surveillance des nappes phréatiques.

"Plus de contrôles que l'été dernier"

Christophe Béchu salue toutefois une prise de conscience de la population. "Les Français ont compris que l'abondance et le gaspillage, ça ne pouvait plus être possible en matière d'eau", explique-t-il. Il rappelle que l'an dernier l'Office français de la biodiversité a mené "13 000 contrôles" et qu'environ "10% des infractions ont donné lieu à des amendes". Face à l'état des nappes phréatiques et de la sécheresse, le ministre de la Transition écologique promet cet "été plus de contrôles que l'été dernier". Le ministre de la Transition écologique rappelle que l'été dernier "700 communes [ont été] privées d'eau potable".

Alors depuis, pour sécuriser les approvisionnements en eau, notamment dans les endroits où "il n'y a qu'un ou deux captages", le gouvernement "a conduit 500 travaux d'interconnexion". "Grâce à ces 500 travaux on devrait limiter ou juguler les risques pour les plus grandes agglomérations", se targue Christophe Béchu. Il admet toutefois qu'on "ne peut pas exclure, vu le nombre de communes françaises, de nouvelles difficultés" d'alimentation en eau cet été. Le ministre de la Transition écologique indique qu'il "y a des années devant nous de travaux de sécurisation et de lutte contre les fuites".

"Les gestes qui permettent d'éviter de gaspiller l'eau"

Par ailleurs, Christophe Béchu a annoncé la mise en place de "Vigie eau", une nouvelle plateforme internet et consultable depuis l'application Météo France, pour consulter localement les restrictions d'eau en cours. Sur cette application, l'utilisateur peut " rentrer une adresse et avoir instantanément les restrictions qui s'appliquent" sur ce lieu. Il y aura également sur ce site des messages pour rappeler " les gestes qui permettent d'éviter de gaspiller l'eau", explique le ministre. Christophe Béchu rappelle qu'aujourd'hui un Français "utilise 148 litres d'eau chaque jour".