Restrictions d'eau : le maire de Colmar appelle à la solidarité après le rejet de sa demande de dérogation pour continuer à arroser les fleurs

La demande de dérogation du maire de Colmar, qui souhaitait continuer l'arrosage des massifs floraux de la ville malgré la sécheresse, a été rejetée par la préfecture du Haut-Rhin, indique France Bleu Alsace.

Pour arroser les fleurs malgré tout, les habitants et les restaurateurs sont invités à "verser toutes les eaux de récupération non polluées dans les jardinières et les massifs floraux les plus proches", explique le maire Éric Strauman.

Cela concerne les eaux des seaux à glace, les fonds de carafe ou encore les eaux de lavage des légumes. Avec "ces actions de solidarité" le maire espère "maintenir le patrimoine floral de la ville sans enfreindre les mesures prises par la préfecture."

La municipalité est placée en zone de crise depuis le 3 août, et a donc interdiction d'arroser les massifs floraux, les pelouses ou les espaces verts publics. Mais le maire, Éric Straumann, avait déposé une demande de dérogation, mettant en avant le label "quatre fleurs" aux villes et villages fleuris pour Colmar. Malheureusement pour lui, cela n'a pas convaincu la préfecture.