Sécheresse : les restrictions d'eau sont "absurdes" à Colmar, "où il n'y a aucun problème d'approvisionnement", affirme le maire

"Il n'y a strictement aucun problème d'approvisionnement en eau à Colmar", a affirmé le maire Les Républicains, Éric Straumann samedi 6 août sur franceinfo, alors que la France fait face depuis des semaines à une sécheresse historique. L'élu réclame une dérogation au préfet du Haut-Rhin, placé en partie en état de crise, pour continuer à arroser les parterres de fleurs communaux.

Mercredi, le préfet, Louis Laugier, avait annoncé dans un communiqué avoir pris un arrêté imposant de "nouvelles mesures de limitation provisoire de certains usages de l'eau", la situation étant devenue entretemps "critique dans les vallées vosgiennes et dans le sud du département".

#Sécheresse2022 |

La situation devient critique dans les vallées vosgiennes et dans le sud du département.

De nouvelles mesures de restriction de l’usage de l’eau sur certains secteurs en crise entrent en vigueur.

Lire le communiqué https://t.co/tRTLbiKA9s pic.twitter.com/CnrZmNnr39 — Préfet du Haut-Rhin (@Prefet68) August 4, 2022

Colmar fait partie des communes concernées par ces restrictions, selon l'arrêté qui, s'il "n'interdit pas l'arrosage des arbres, arbustes et arbres en pots", proscrit en revanche celui "des pelouses, des espaces verts et des massifs floraux publics". "Nous sommes sous la plus grande nappe phréatique d'Europe", fait valoir Éric Straumann, avec "35 milliards de mètres cubes d'eau sous les pieds". L'élu alsacien affirme également que le prélèvement en eau nécessaire à l'arrosage des plantes serait "symbolique".

Colmar a "fortement investi pour assurer sa réputation de Ville 4 Fleurs et Fleur d’Or et ainsi conserver son attractivité touristique", fait valoir la ville dans un communiqué diffusé sur son site. Si le préfet du Haut-Rhin ne modifie pas son arrêté, qualifié "d'absurde" par le maire de Colmar, "on pourra rapatrier toutes ces plantations et les détruire en milieu de semaine prochaine, tout simplement parce qu'elles sont en train de mourir".