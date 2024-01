Reportage Sécheresse en Espagne : à Barcelone, la pression de l’eau des robinets va être réduite

À Barcelone, il ne pleut pas, ou pas suffisamment, depuis trois ans. Les réserves d’eau sont au plus bas, et les autorités vont bientôt réduire la pression de l’eau des robinets dans la ville et sa banlieue.

D'ici la fin du mois, l'eau du robinet coulera plus doucement dans les cuisines et les salles de bain des Barcelonais. Les semaines passent et la pluie ne tombe toujours pas. Alors les autorités, confrontées à cette sécheresse historique, prennent de nouvelles mesures pour réduire davantage encore la consommation en eau.

Les bassins de rétention d'eau de la région n'ont jamais été aussi bas, à 16% seulement de leur capacité. La situation d'urgence pour sécheresse sera déclarée dans quelques jours. Et la pression des robinets va donc baisser, mais certains habitants vont le remarquer plus que d'autres, explique Josep Lluis Armenter, responsable du plan contre la sécheresse en Catalogne.

"Quand on baissera la pression, les habitants du rez-de-chaussée ne s'en rendront pas compte, mais ceux d'en haut s'apercevront du changement." Josep Lluis Armenter, responsable du plan contre la sécheresse en Catalogne à franceinfo

En réduisant la pression des robinets, la consommation en eau devrait baisser de 7%. Une mesure que comprend Catalina, mère de famille. "Ça fait des mois qu'il ne pleut pas. On est très inquiets. Évidemment, personne n'est ravi de se priver d'un peu d'eau dans la vie de tous les jours. Mais c'est indispensable", convient-elle. Elle fait des efforts pour réduire sa consommation. "À la maison, quand on fait couler l'eau pour qu'elle chauffe, on récupère l'eau froide et on la réutilise pour les toilettes, explique-t-elle. Et puis la douche quotidienne est beaucoup plus courte".

Essayer d'éviter les coupures d'eau

Et d'autres restrictions seront mises en place. Il sera interdit, par exemple, de laver son véhicule, d'arroser son jardin ou de remplir sa piscine. L'agriculture et l'industrie devront encore réduire leur consommation en eau. En ville, à Barcelone, les parcs et les jardins ne sont plus arrosés depuis près d'un an. Résultat : près de 500 arbres sont morts et ont dû être abattus.

Pour faire face à l'urgence, la Catalogne se prépare désormais à faire venir de l'eau par bateau. "Un bateau peut transporter entre 20 000 et 30 000 mètres cubes d'eau, précise David Mascort, le ministre régional de l'Environnement. Ça ne peut être qu'une opération chirurgicale pour approvisionner en eau certains lieux stratégiques du territoire. Ce n'est pas la solution face à la sécheresse".

Les autorités espèrent éviter des coupures d'eau à certaines heures de la journée. Mais au rythme où avance la sécheresse et face à l'absence de prévision de pluies, rien ne peut le garantir.