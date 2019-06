Pénurie d'eau dans le Nord : la préfecture met en cause les "ouvertures intempestives" de bouches à incendie

Les pompiers du Nord mettent en garde contre les risques engendrés par les "ouvertures intempestives" de ces points d'eau indispensables en cas d'incendie.

"Les châteaux d'eau du Valenciennois à sec", alerte La Voix du Nord, mardi 25 juin. Les habitants de Hergnies, Vieux Condé, Condé-sur-Escaut et Saint-Saulve, communes voisines de Valenciennes, ont en effet constaté une nette baisse de la pression au robinet, précise la préfecture du Nord. En cause, les "usages non prioritaires de l'eau et le streetpooling", qui consiste à ouvrir les bouches à incendie pour se rafraîchir. Les pompiers du Nord ont relevé 12 "ouvertures intempestives" de ces points d'eau indispensables aux pompiers.

Des difficultés d'approvisionnement en #eau sont constatées sur le #Valenciennois. En cause ? les usages non prioritaires de l'eau et le #streetpooling : @Sdis59 relève 12 ouvertures intempestives de Points #eau #incendie avec des conséquences graves : https://t.co/wzy215ZJV0 ⚠️ pic.twitter.com/aHqAbdhmfZ — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) June 25, 2019

La préfecture rappelle aussi les mesures de restriction en cours dans le département visant à économiser l'eau : limiter l'arrosage des pelouses, interdire le remplissage des étangs et du lavage des voitures, limiter les remplissages de piscine. Une campagne de communication avec appels téléphoniques, SMS aux clients du fournisseur Suez et relais sur les réseaux sociaux a également été lancée, selon France 3 Hauts-de-France.

Le Nord, en alerte sécheresse au moins jusqu'au 30 juin, est pourtant relativement épargné par la canicule. A Valenciennes, Météo France prévoit des maximales à 31 °C mercredi, 28 °C jeudi et 31 °C vendredi, mais des températures nocturnes fraîches, entre 14 °C et 18 °C.