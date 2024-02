"Le climat a changé tout à coup" : le Maroc frappé par une chaleur précoce et exceptionnelle

"C'est bizarre. Vraiment, il y a une chaleur terrible, une canicule", acquiesce cette femme croisée dans les rue de Casablanca. "Le climat a changé tout à coup", précise un homme. 34 degrés à Casablanca, poumon économique du Maroc, et jusqu'à 36 à Agadir et Essaouira… La vague de chaleur a frappé tout le Maroc. En cause, la rencontre de vents du désert avec l'anticyclone des Açores.

Une mauvaise nouvelle pour le royaume chérifien qui subit déjà une sécheresse inédite. La pluviométrie est en berne depuis une décennie. Le stress hydrique est devenu chronique et la pénurie oblige à des restrictions. Alors qu'il astique un 4x4 dans la rue, ce gardien de voitures ne sait pas que ce geste est désormais interdit la moitié de la semaine. "On ne nous a rien dit", plaide-t-il.

"On ne gaspille pas l'eau. J'utilise un seau pour laver deux voitures." Un gardien de voitures de Casablanca à franceinfo

Les autorités ont également décrété l'interdiction d'arroser les pelouses, de remplir les piscines, mais aussi la fermeture des hammams trois jours par semaine. "J'ai un salon de beauté avec hamam individuel. Je l'ai lu dans les journaux. On l'a dit à la télé. Il ne faut pas faire travailler le hammam le lundi, le mardi et le mercredi à cause de la pénurie d'eau", détaille la propriétaire des lieux.

Usine de dessalement d'eau de mer, autoroute de l'eau, passage de l'agriculture au goutte-à-goutte. Comme en Catalogne, en Espagne, ou les Pyrénées-Orientales, en France, le Maroc est engagé dans une course contre les effets du changement climatique.