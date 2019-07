CARTE. Sécheresse : 61 départements sont concernés par des restrictions d'eau

Dans la liste, 21 départements sont en situation de "crise", avec des mesures d'économies d'eau importantes demandées aux particuliers et aux professionnels.

La sécheresse continue de s'étendre en France. Pas moins de 61 départements français sont concernés par des restrictions d'eau, mardi 16 juillet, selon le site gouvernemental Propluvia. Parmi eux, 21 départements sont en situation de "crise". En conséquence, des mesures d'économies d'eau importantes pour les particuliers et professionnels sont prises.

Les restrictions par département avec en rouge les départements en situation de crise, en orange ceux en alerte renforcée, en jaune ceux en alerte et en gris les départements en vigilance. (PROPULVIA / FRANCEINFO)

Les 21 départements concernés (en rouge sur la carte) sont l'Allier, le Cher, la Côte-d'Or, la Creuse, les Deux-Sèvres, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, le Gers, la Haute-Garonne, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot, le Maine-et-Loire, le Puy-de-Dôme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée et la Vienne.

Quinze départements sont placés en alerte renforcée (en orange sur la carte), c'est-à-dire avec une réduction des prélèvements à des fins agricoles et une limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins et espaces verts. Il s'agit de l'Ain, l'Ardèche, l'Aveyron, l'Aude, la Charente, la Charente-Maritime, le Gard, la Haute-Vienne, l'Hérault, l'Isère, le Lot-et-Garonne, la Mayenne, les Pyrénées-Orientales, le Rhône et la Sarthe.

Il y a également 25 départements en alerte (en jaune sur la carte), avec des mesures moins restrictives : Aube, Cantal, Doubs, Drôme, Eure, Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Saône, Jura, Landes, Loire, Lozère, Marne, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Vosges et l'Yonne.

Les restrictions par zones d'alerte dans chaque département. (PROPULVIA / FRANCEINFO)

Et 8 départements sont par ailleurs placés en vigilance (en gris sur la carte). Les professionnels et particuliers sont incités à faire des économies d'eau. En tout, 118 arrêtés ont été pris et sont en cours pour inciter ou obliger les professionnels et particuliers à économiser l'eau.