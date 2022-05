Après une sécheresse record et 18 mois sans pluie, l’Éthiopie est au bord de la crise humanitaire

C. Cuello, J. Chouquet

Des animaux morts desséchés, de faim et de soif, jonchent le sol près de Godé. Dans cette région en Éthiopie, il n’y a pas eu une goutte de pluie depuis un an et demi. "Que dieu nous aide, qu’il nous donne de la pluie", supplie un habitant de la région qui a perdu tout son troupeau.