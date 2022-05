Réchauffement climatique. "On n'avait jamais vu de girafes mourir à cause de la sécheresse" : l'image qui a choqué le monde

C'est une photo qui a fait le tour du monde. Elle alerte à la fois sur les ravages du réchauffement climatique, responsable d'une sécheresse sans précédent au Kenya, et sur la menace d'extinction d'une espèce emblématique du continent africain. Extrait d'un reportage à voir le 5 mai 2022 dans "Envoyé spécial", sur le combat de "l'homme qui veut sauver les girafes".

Elles ne seraient plus que 100 000 dans toute l'Afrique, cinq fois moins que les éléphants. "Le nombre de girafes ne cesse de diminuer dans le monde, et le Kenya n'y fait pas exception. On pourrait voir un jour un monde sans girafes", redoute Ali Abdullahi. "Envoyé spécial" a suivi ce biologiste surnommé "Daktari" ("le docteur", en swahili) dans son combat pour la protection de cette espèce désormais menacée.

La girafe est l'emblème du Kenya. Dans le bush, elle n'a pas de prédateur, et pourtant, l'espèce s'éteignait en silence, jusqu'à ce que le monde entier soit bouleversé par une photo : un cliché qui montre un enchevêtrement de longs cous et de pelages tachetés – l'image désolante de six girafes mortes de déshydratation sur le sable du désert. C'est un photographe britannique installé ici qui l'a fixée sur la pellicule.

"C'est toute la région qui est en train de mourir"

Ed Ram a été chargé par la BBC d'un reportage sur la terrible sécheresse qui sévit dans la région depuis deux ans. Il se souvient de son arrivée à Garissa en décembre 2021. La localité se trouve à 400 kilomètres au nord-est de Nairobi, loin des circuits touristiques. "Tu descends de la voiture, et là, il y a cette chaleur hallucinante. Et puis, d'un coup, cette odeur insoutenable. J'ai vu cette scène, et j'ai été choqué. J'ai su qu'il fallait montrer ça." Sur le compte Instagram de la chaîne britannique, la photo totalise un demi-million de vues – c'est l'une des dix plus vues de l'année 2021.

"On n'avait jamais vu des girafes mourir à cause de la sécheresse", souligne le "docteur Ali". Il a fallu cette crise climatique pour que soit pris au sérieux le danger d'extinction qui menace ces animaux, mais "c'est toute la région qui est en train de mourir, alerte-t-il. C'est sans doute la pire sécheresse que nous ayons jamais vécue ici. Elle a tué des centaines et des centaines de têtes de bétail." Autre image de désolation dans cet extrait, le sol des villages alentour jonché de cadavres desséchés de vaches, "un désastre pour les éleveurs du coin".

