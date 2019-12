Risques d'inondations : sept départements du Sud-Ouest restent placés en vigilance orange

Ils sont toujours concernés par d'importantes montées des eaux. La vigilance reste donc de mise car la décrue est lente.

Sept départements du Sud-Ouest sont toujours placés en vigilance orange pour des risques de crue et d'inondation, annonce Météo France dimanche 15 décembre. Cela concerne la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, les Landes, le Gers, et les Hautes-Pyrénées. La vigilance, en revanche, a été levée pour la Charente et les Pyrénées-Atlantiques.

Sept départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France, dimanche 15 décembre 2019. (METEO FRANCE)

Le site Vigicrues signale notamment d'importante crues de l'Adour, de la Seugne ainsi que de la Garonne marmandaise et agenaise. Il évoque également d'importants débordements "durant les pleines mers sur la confluence de la Garonne et de la Dordogne".

Dans le Lot-et-Garonne, par exemple, la montée des eaux devait se poursuivre jusqu'à dimanche, occasionnant la fermeture de nombreuses routes inondées, notamment la voie sur berge à Agen, un axe stratégique en bordure de Garonne. Des équipes nautiques de pompiers se tenaient prêts à intervenir à Marmande et Tonneins pour un éventuel sauvetage. Dans les Landes, le préfet Frédéric Veaux évoque "des situations qui requièrent la plus grande vigilance dans les secteurs d'Aire-sur-l'Adour ou de Tartas" et "plusieurs routes" barrées.

Par ailleurs, 15 000 foyers étaient encore privés d'électricité dimanche matin, après l'épisode de vents violents en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Normandie. Au plus fort de la crise, dans la nuit de jeudi à vendredi, 400 000 foyers avaient été privés de courant.