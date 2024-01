Près de 30°C en Espagne, touchée par une vague de chaleur en plein hiver

Une vague de chaleur digne du début de l'été en plein mois de janvier. Des températures avoisinant les 30°C degrés ont été enregistrées, jeudi 25 janvier, en Espagne, selon l'agence météorologique (Aemet). Dans le détail, d'après l'Aemet, le thermomètre est monté à 29,5°C jeudi après-midi dans la région de Valence, 28,5°C dans celle de Murcie et 27,8°C près de Malaga, dans le sud de l'Andalousie.

Plusieurs records locaux de températures pour un mois de janvier ont par ailleurs été battus à travers le pays. Les températures ont "atteint ou dépassé les 20°C" dans "près de 400 stations" météorologiques du pays, soit près d'une sur deux, a souligné sur le réseau social X le porte-parole de l'Aemet, Ruben del Campo. Ce dernier a évoqué une "anomalie" et souligné qu'il s'agit d'un niveau "propre au milieu ou à la fin du mois de juin", c'est-à-dire "estival".

Des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux

Selon l'agence, le thermomètre n'est en outre pas descendu sous la barre des 10°C dans la nuit de mercredi à jeudi dans la petite station de ski de Puerto de Navacerrada, située dans la région de Madrid, à 1 900 mètres d'altitude. David Corell, chercheur à l'université de Valence, explique que cette chaleur en plein hiver, qui touche également le sud-est de la France, est provoquée par la présence d'un puissant anticyclone au-dessus de la Méditerranée.

Habituée aux fortes températures, l'Espagne est confrontée à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d'été, qui inquiètent les scientifiques. Le pays a ainsi déjà enregistré des températures inhabituellement élevées en décembre, avec une pointe à 29,9°C à Malaga, un record national pour un mois de décembre. Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz).