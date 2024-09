Chute des températures : un 12 septembre record depuis vingt-trois ans

En 2023, la France suffoquait, cette année, changement radical d’ambiance. Un coup de froid venu d’Irlande fait chuter les températures en dessous des normales de saison. Il n’avait pas fait aussi froid un 12 septembre depuis vingt-trois ans.

De la neige à la sortie de l’été à Val d’Isère ou sur le Pic du Midi, le froid s’est emparé de la France, jeudi 12 septembre. A Lille (Nord), les cyclistes ont rangé les vêtements d’été. "J'ai ressorti les gants et l’écharpe", en sourit une femme. Toute la France est concernée, mais c'est au Nord qu’il a fait le plus froid. Les clients d'un marché de Mâcon (Saône-et-Loire) sont déboussolés par ces températures automnales. Sur les étals, les produits de saison ne se vendent plus. "Les gens n’ont plus envie de manger des fruits d’été", affirme un maraîcher.

Un froid très rare

Un épisode de fraîcheur qui doit se poursuivre, vendredi 13 septembre. Cinq degrés en dessous des moyennes de saison, du jamais vu depuis 2001. Un courant d’air froid, qui descend des régions polaires, est à l’origine de ces températures, mais ce type d’événements devrait devenir de plus en rare. "Dans un climat plus chaud que celui du 20e siècle, ce type d’épisode est très difficile à obtenir", explique François Gourand, prévisionniste à Météo-France. Cet épisode de froid a des conséquences sur les cultures. Un maraîcher, près de Bordeaux (Gironde), va devoir arracher ses concombres qui n’ont plus aucune chance de pousser.